Не поражение Украины, но и не тотальный разгром россии: Фесенко объяснил позицию Запада по войне

В странах Запада довольно сильно отличаются позиции относительно того, что россия не должна подвергнуться тотальному разгрому в войне. Впрочем, все они также уверены, что и Украина не должна проиграть.

Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Владимир Фесенко. Он добавил, что в Европе действительно меньшинство хочет тотального поражения россии в войне.

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Почему Европа не хочет тотального поражения россии

Фесенко рассказал, что политики, выступающие за тотальное поражение россии, преимущественно в США и в Великобритании. В странах континентальной Европы царят скорее другие настроения. Они боятся прямого столкновения с россией. Кроме того, сейчас они испытывают огромные экономические проблемы.

путин как раз на них давит угрозой холодной зимы, уже не столько ядерным шантажом, сколько энергетическим. И на некоторых, к сожалению, это влияет,

– отметил политолог.

По словам Фесенко, единства в стратегии по отношению к россии в Европе нет.

Относительно Украины единство есть

Политолог отметил, что в отличие от этого Европа консолидирована вокруг Украины. Она готова и дальше помогать нам военно-технически, оружием, патронами.

"Но позиции усилить военную помощь нет. Скорее есть, чтобы дать так, чтобы мы не проиграли", – подчеркнул Фесенко.

Кроме того, политолог подчеркнул: Европа единственная в вопросе того, что россия следует сдерживать и нельзя дать ей победить в войне.

Что значит "не дать проиграть Украине"

По словам Фесенко, позиция "не дать проиграть" имеет несколько пунктов:

сохранить украинское правительство;

сохранить украинскую государственность;

определенные территориальные потери путем оккупации возможны, но без признания.

А еще некоторые политики склонны к тому, чтобы "заморозить" эту войну. То есть сохранить Украину как государство, дать ему выжить, но при этом не идти на чрезмерную эскалацию войны с россией. Кстати, опасения этого, на мой взгляд, это такой старый стереотип Европы, который мешает некоторым политикам усиливать помощь нашему государству,

– рассказал политолог.

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В США наоборот призывают усилить помощь

Также Фесенко отметил, что в США в то же время некоторые известные специалисты по национальной безопасности наоборот призывают усилить помощь Украине. Там не хотят, чтобы война затянулась.

"Это будут не только военные и политические проблемы, но и дополнительные экономические затраты для стран Запада", – отметил политолог.

Он добавил, в ближайшие месяцы страны Запада будут определяться с последующей стратегией по россии, по Украине и по войне.

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