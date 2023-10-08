Неудачные атаки россиян и успехи ВСУ возле Андреевки: карта боевых действий на 8 октября

В Украине 592 сутки полномасштабной войны. Силы обороны продолжают наступательные операции и имеют успехи, в частности, возле Андреевки.

Украинские защитники продолжают ведение обороны на Востоке и Юге, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. Карту боевых действий на утро 8 октября публикует 24 Канал.

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Россия продолжает террор мирного населения

В Генштабе рассказали, что за минувшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 8 ракетных и 34 авиационных ударов, совершили 37 обстрелов с РСЗО как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Кроме того, разрушения и повреждения получили: зернохранилище припортовой инфраструктуры, здания пансионата в рекреационной зоне, многоквартирные и частные жилые дома, профессионально-техническое училище, другая гражданская инфраструктура.

Авиационных ударов потерпели: Степное Сумской области; Купянск, Петропавловка, Куриловка, Песчаное Харьковской области; Новолюбовка, Белогоровка Луганской области; Екатериновка, Спорное, Клещиевка, Нью-Йорк, Марьинка, Новомихайловка, Антоновка, Водяное, Володино Донецкой области; Приютное Запорожской области и Вилково Одесской области.

Под артиллерийским огнем российских захватчиков оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Карта боевых действий:

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Что происходит на разных направлениях фронта

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском – враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 13 атак окупантов в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском – 6 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском – противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, правда, успехов не имел.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях россияне совершили более 20 неудачных атак в районах Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили около 10 атак врага в районах населенных пунктов Водяное и Золотая Нива Донецкой области.

Украинские военные продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении.

Имели частичный успех северо-восточнее Андреевки Донецкой области. Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага,

– подчеркнули в Генштабе ВСУ.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы российских захватчиков.

за прошедшие сутки наша авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 – по российским ЗРК. Кроме того, защитники уничтожили 4 беспилотника оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск поразили артиллерийское средство, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ оккупантов.