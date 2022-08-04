путину не дадут разорвать Украину по единственной причине

Не могу сказать, что позавчерашняя ситуация (с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань – 24 канал) меня забавляла, но мем о "последнем китайском предупреждении" я в силу возраста хорошо помню.

Мертвый "совок" мог бы позавидовать

Многополярность мира, о которой влажно мечтают нынешние диктаторы и недодиктаторы, дело в себе. На самом деле планета едва пережила наличие на своем теле двух центров принятия атомных решений и с облегчением вздохнула, когда СССР сдох.

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Но, как выяснилось, он не сдох, да и с его ослаблением неприятности не кончились. Теперь даже нищая и жалкая Северная Корея позволяет себе угрожать всем вокруг, Китай вырос в экономического тигра с неслабыми амбициями, а на месте СССР сейчас такая опухоль, что покойник может позавидовать.

Нынешний мир опаснее старого мира. В нем больше неадекватных игроков и меньшее понимание последствий.

При всех своих недостатках СССР был относительно договороспособен. Он руководствовался коллегиально и, будучи бесспорной империей зла, все же обладал каким-то лицом и авторитетом. Громыко, в отличие от лаврова, мог называться дипломатом, а советская дипломатия, при всей одиозности и идеологической заангажированности связей, – дипломатией.

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Сделает ли мир последний шаг к вымиранию

В настоящее время мир уже не торт. Провозглашенный недомерками (во всех смыслах) принцип верховенства силы изменил и расклады, и методы. Ну что ж, ты этого хотел, Жорж Данден!

Если с противником нельзя договориться, если он лжет и пытается решить вопрос военным путем и угрозами, значит, с ним нужно говорить на его языке.

Допускать многополярность, на которой на других полюсах будут сидеть диктаторы, убийцы, лжецы и прочая нечисть – это обречь мир на вымирание.

Поэтому самолет Нэнси Пелоси сел на Тайване. Поэтому путину не дадут разорвать Украину. Поэтому. И лично я этому рад.

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