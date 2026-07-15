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24 Канал Новости Украины Оптимізму більше, ніж раніше, – заступник полку БПС "Лава" розкрив, що змінилося на фронті
15 июля, 21:00
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Оптимизма стало больше, чем раньше, – военный из полка БПС "Лава" рассказал, что изменилось на фронте

Петр Синеокий

Война на изнурение длится уже достаточно долго. Однако сейчас ситуация выглядит гораздо более оптимистично, чем раньше.

Заместитель командира 21-го полка беспилотных систем "Лава" в составе 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" Андрей Романчук рассказал 24 Каналу, что на данный момент в этой войне нет стороны, которая одерживает победу. Но причин для оптимизма уже значительно больше.

Украина усиливает свои возможности

По словам военного, сейчас особенно активно идет война в воздухе. Силы обороны Украины способны нанести врагу более чем серьезный ущерб. Враг находится под ударом на различных направлениях.

Мы часто общаемся с коллегами, которые занимаются глубокими ударами. Конечно, это дорогостоящий процесс для государства, но эффективность на очень высоком уровне. Мы, со своей стороны, работаем в зоне средних ударов. Поражаем логистику врага, командные пункты, пункты управления и так далее. Эффект есть. За эти годы у меня значительно больше оптимизма, чем было раньше,
– подчеркнул военный.

Бесспорно, продвижение на фронте зависит от огромного количества факторов. И многие из них существенно улучшились за последнее время. Финансирование продолжается, а Европа наконец-то стала более активно участвовать в оказании помощи. Даже Дональд Трамп относится к Украине несколько благосклоннее.

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При этом дальнейшие шаги России могут оказаться совершенно неожиданными. Возможная атака на те же страны Балтии не является сценарием с нулевой вероятностью.

К чему готовы армии ЕС и НАТО? У меня здесь есть скептицизм. Трудно сказать, что дальше может сделать враг. Один из вариантов – открытие второго фронта. Многие говорят о странах Балтии. Чем это закончится для врага – другой вопрос. А чем это закончится для стран Балтии – большой вопрос. Готовность Украины и других стран к таким сценариям все же разная,
– подчеркнул военный.

Например, в Германии производителей наземных роботизированных комплексов, если не ошибаюсь, где-то 1 или 2. В Украине около 200. Да и цены существенно отличаются.

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