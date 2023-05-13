"Прилет" в Николаеве, взрывы на Львовщине и в Хмельницком: хронология 444 дня войны
13 мая 2023, 06:30Читати новину українською
Полномасштабная война в Украине длится уже 444 дня. Российские террористы продолжают атаковать мирные населенные пункты.
О главных событиях 13 мая, борьбе украинцев на фронте, в тылу и на дипломатическом уровне рассказывает 24 Канал.
06:54 В Укрзализныце сообщили, что ряд поездов сегодня будут курсировать измененным графиком. Следует ожидать существенной задержки не менее пяти рейсов на данный момент:
- №38/36 Ужгород, Перемышль – Одесса;
- №119 Запорожье - Львов;
- №139 Киев – Каменец-Подольский;
- 85/233 Покровск, Днепр — Львов;
- №716 Перемышль – Киев.
06:16 В Генштабе ВСУ сообщили:
- вчера враг нанес 7 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 81 обстрел с РСЗО. Для нанесения ракетных ударов по Краматорску, Дружковке и Запорожью в очередной раз использовал ЗРК С-300.
- Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там произошло 47 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
- С целью пополнения потерь в живой силе в одно из подразделений противника, действующего в Сватовском районе Луганской области, прибыло пополнение из числа отмобилизованных лиц.
- Враг увеличил количество постов и патрулей в Ялте Донецкой области. Представителями российской комендатуры осуществляется поиск так важных "информаторов", проводятся обыски.
- Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 5 ударов по ЗРК противника.
- За прошедшие сутки наши воины сбили 22 враждебных БпЛА разных типов.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях, состав боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.
06:14 Глава Львовской ОВА сообщил, что по состоянию на этот час в области спокойно. "Прошу жителей области воздержаться от распространения ложной информации о взрывах. Угроза еще продолжается", – отметил Козицкий.05:56 Monitor пишет, что над Крымом и Азовским морем зафиксирована активная тактическая авиация врага.05:52 Monitor пишет, что продолжаются звуки взрывов во Львовской области. Цели еще находятся на Западе. Там, где объявлены воздушные тревоги, остается угроза БпЛА "Шахедов". Причины угрозы на Юге уточняются.05:50