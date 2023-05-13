"Прилет" в Николаеве, взрывы на Львовщине и в Хмельницком: хронология 444 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится уже 444 дня. Российские террористы продолжают атаковать мирные населенные пункты.

О главных событиях 13 мая, борьбе украинцев на фронте, в тылу и на дипломатическом уровне рассказывает 24 Канал.

06:54 В Укрзализныце сообщили, что ряд поездов сегодня будут курсировать измененным графиком. Следует ожидать существенной задержки не менее пяти рейсов на данный момент:

№38/36 Ужгород, Перемышль – Одесса;

№119 Запорожье - Львов;

№139 Киев – Каменец-Подольский;

85/233 Покровск, Днепр — Львов;

№716 Перемышль – Киев.

06:16 В Генштабе ВСУ сообщили:

вчера враг нанес 7 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 81 обстрел с РСЗО. Для нанесения ракетных ударов по Краматорску, Дружковке и Запорожью в очередной раз использовал ЗРК С-300.

Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там произошло 47 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

С целью пополнения потерь в живой силе в одно из подразделений противника, действующего в Сватовском районе Луганской области, прибыло пополнение из числа отмобилизованных лиц.

Враг увеличил количество постов и патрулей в Ялте Донецкой области. Представителями российской комендатуры осуществляется поиск так важных "информаторов", проводятся обыски.

Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 5 ударов по ЗРК противника.

За прошедшие сутки наши воины сбили 22 враждебных БпЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях, состав боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Глава Львовской ОВА сообщил, что по состоянию на этот час в области спокойно. "Прошу жителей области воздержаться от распространения ложной информации о взрывах. Угроза еще продолжается", – отметил Козицкий.Monitor пишет, что над Крымом и Азовским морем зафиксирована активная тактическая авиация врага.Monitor пишет, что продолжаются звуки взрывов во Львовской области. Цели еще находятся на Западе. Там, где объявлены воздушные тревоги, остается угроза БпЛА "Шахедов". Причины угрозы на Юге уточняются.

Одесская, Запорожская, Закарпатская области – в укрытие!Тревоги в Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Закарпатской областях.Новые повторные взрывы во Львовской области. Оставайтесь в укрытиях.Во Львове слышали еще два взрыва.Восьмой взрыв в Хмельницком. В ОВА просят людей оставаться в укрытиях.Во Львовской области слышали повторные взрывы.Новые взрывы в Хмельницкой области.Во Львовской области была объявлена воздушная тревога. До этого жители Львова сообщали о звуках взрывов.В Хмельницком – взрывы.Мониторинговые группы сообщают, что во Львовской области были слышны взрывы.В Хмельницком раздался взрыв.В Киеве и области слышались звуки взрывов. Мониторинговые группы пишут об угрозе атак БПЛА, отмечают, что работает ПВО.В части областей отбой тревоги.Сообщается о взрывах в Херсоне.В ряде областей была объявлена воздушная тревога.Мониторинговые группы сообщают о враждебных БПЛА.Глава Николаевской ОВА сообщил, что оккупанты обстреливают гражданские объекты. На 1 этаже многоэтажки вспыхнул пожар. Впоследствии мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что пожар вспыхнул на предприятии. Также впоследствии отметили, что известно о трех пострадавших. 1 человека госпитализировали, 2 человека оказали помощь на месте.В ночь на 13 мая возле больницы в Киеве взорвалась скорая. Это подтвердили в КМВА. После того как удалось потушить пожар, на месте обнаружили труп 92-летней женщины. Также была обнаружена 60-летняя женщина с сильными ожогами (1 – 2 степеней тяжести).Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный анонсировал увольнение из-под оккупации Крыма и Донбасса. Он подчеркнул: "Мы знаем, что для этого нужно".