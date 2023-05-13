"Прилет" в Николаеве, взрывы на Львовщине и в Хмельницком: хронология 444 дня войны

13 мая 2023, 06:30
Читати новину українською

Полномасштабная война в Украине длится уже 444 дня. Российские террористы продолжают атаковать мирные населенные пункты.

О главных событиях 13 мая, борьбе украинцев на фронте, в тылу и на дипломатическом уровне рассказывает 24 Канал.

 

06:54 В Укрзализныце сообщили, что ряд поездов сегодня будут курсировать измененным графиком. Следует ожидать существенной задержки не менее пяти рейсов на данный момент:

  • №38/36 Ужгород, Перемышль – Одесса;
  • №119 Запорожье - Львов;
  • №139 Киев – Каменец-Подольский;
  • 85/233 Покровск, Днепр — Львов;
  • №716 Перемышль – Киев.

 

06:16 В Генштабе ВСУ сообщили:

  • вчера враг нанес 7 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 81 обстрел с РСЗО. Для нанесения ракетных ударов по Краматорску, Дружковке и Запорожью в очередной раз использовал ЗРК С-300.
  • Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там произошло 47 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
  • С целью пополнения потерь в живой силе в одно из подразделений противника, действующего в Сватовском районе Луганской области, прибыло пополнение из числа отмобилизованных лиц.
  • Враг увеличил количество постов и патрулей в Ялте Донецкой области. Представителями российской комендатуры осуществляется поиск так важных "информаторов", проводятся обыски.
  • Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 5 ударов по ЗРК противника.
  • За прошедшие сутки наши воины сбили 22 враждебных БпЛА разных типов.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях, состав боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

 

06:14 Глава Львовской ОВА сообщил, что по состоянию на этот час в области спокойно. "Прошу жителей области воздержаться от распространения ложной информации о взрывах. Угроза еще продолжается", – отметил Козицкий.05:56 Monitor пишет, что над Крымом и Азовским морем зафиксирована активная тактическая авиация врага.05:52 Monitor пишет, что продолжаются звуки взрывов во Львовской области. Цели еще находятся на Западе. Там, где объявлены воздушные тревоги, остается угроза БпЛА "Шахедов". Причины угрозы на Юге уточняются.05:50

Одесская, Запорожская, Закарпатская области – в укрытие!05:49 Тревоги в Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Закарпатской областях. 05:43 Новые повторные взрывы во Львовской области. Оставайтесь в укрытиях. 05:38 Во Львове слышали еще два взрыва.05:29 Восьмой взрыв в Хмельницком. В ОВА просят людей оставаться в укрытиях.05:23 Во Львовской области слышали повторные взрывы.05:17 Новые взрывы в Хмельницкой области.05:06 Во Львовской области была объявлена воздушная тревога. До этого жители Львова сообщали о звуках взрывов.04:48 В Хмельницком – взрывы.04:42 Мониторинговые группы сообщают, что во Львовской области были слышны взрывы.04:17 В Хмельницком раздался взрыв.03:17 В Киеве и области слышались звуки взрывов. Мониторинговые группы пишут об угрозе атак БПЛА, отмечают, что работает ПВО.03:02 В части областей отбой тревоги.02:44 Сообщается о взрывах в Херсоне.02:21 В ряде областей была объявлена воздушная тревога.02:10 Мониторинговые группы сообщают о враждебных БПЛА.02:12 Глава Николаевской ОВА сообщил, что оккупанты обстреливают гражданские объекты. На 1 этаже многоэтажки вспыхнул пожар. Впоследствии мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что пожар вспыхнул на предприятии. Также впоследствии отметили, что известно о трех пострадавших. 1 человека госпитализировали, 2 человека оказали помощь на месте.00:33 В ночь на 13 мая возле больницы в Киеве взорвалась скорая. Это подтвердили в КМВА. После того как удалось потушить пожар, на месте обнаружили труп 92-летней женщины. Также была обнаружена 60-летняя женщина с сильными ожогами (1 – 2 степеней тяжести).00:11 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный анонсировал увольнение из-под оккупации Крыма и Донбасса. Он подчеркнул: "Мы знаем, что для этого нужно".
Автор: Юлія Лобурак