Морские дроны атаковали "глаза и уши" всего Черноморского флота: сводка с фронта от Свитана

В Черном море российский разведывательный корабль "Иван Хурс" атаковали морские дроны. Сама страна-агрессор заявляла, что атаку якобы отразили. Однако на видео видно, что один из морских дронов действительно попал в цель.

Об этом в своем ежедневной оперативной сводке на 24 Канале рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Атака на "Иван Хурс"

Военный эксперт отметил, что морскими дронами атаковали "глаза и уши" всего Черноморского флота, то есть разведывательный корабль. Кроме того, он коммуницирует со всем флотом – именно поэтому достаточно серьезная цель.

По его словам, дроны прорвались и атаковали левый борт, который был взорван от кормы. Хотя сама по себе она достаточно укреплена, но корабль был поврежден.

Сейчас его куда-то спрятали и залатают. В ближайшее время "ходить" он уже не будет,

– подчеркнул Свитан.

"А вот дроны, если делать выводы из видео, которое есть в сети, это те, что атаковали Севастопольскую бухту. Тогда тоже 2 борта повредили", – напомнил военный эксперт.

Российский флот

После того как утонула "Москва", россияне уже с осторожностью используют флот по прямому назначению. Максимум – как пускатели для "Калибров".

"Всему остальному флоту нечего делать в этом "рукомойнике" – так с любовью Черное море называют летчики и моряки. Ведь это "лужа" по меркам авиационным и морским – там негде развернуться", – рассказал Роман Свитан.

Он отметил, что сейчас любой корабль в акватории Черного моря очень хорошая цель для любого вида вооружения. У россиян там осталось буквально 6 – 7 "посудин", которые они могут использовать для выполнения боевых задач. Однако держат их от нас далеко за Крымом.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

Ядерное оружие

Россия и Беларусь договорились о размещении российского тактического ядерного оружия на территории северного соседа Украины

Роман Свитан пояснил, что сейчас это только заявления, которые объявили на заседании "Рамштайна". Россияне используют "ядерную палку" для определенного шантажа, давления, создания нервотрепки. Или, возможно, чтобы дать пророссийским силам в западном политикуме какой-то механизм, чтобы остановить нужные Украине решения.

"Я до сих пор не вижу, как и куда они будут перемещать тактическое ядерное оружие. Тем более, что действительно нет никакого смысла это делать. Ведь тактические боеголовки, даже Х-101 имеют дальность полета 5,5 тысячи километров. Какой тогда смысл подтягивать это оружие в ту же Беларусь", – подчеркнул военный эксперт.

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