Про це у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Атака на "Іван Хурс"

Військовий експерт зазначив, що морськими дронами атакували "очі та вуха" всього Чорноморського флоту, тобто розвідувальний корабель. Крім того, він комунікує зі всім флотом – саме тому доволі серйозна ціль.

За його словами, дрони прорвалися й атакували лівий борт, що був підірваний від корми. Хоч сама по собі вона доволі укріплена, проте корабель був пошкоджений.

Зараз його кудись сховали й будуть залатувати. Найближчим часом "ходити" він вже не буде,

– наголосив Світан.

"А от дрони, якщо робити висновки з відео, яке є в мережі, це ті, якими атакували Севастопольську бухту. Тоді теж 2 борти пошкодили", – нагадав військовий експерт.

Російський флот

Після того, як потонула "Москва", росіяни вже з обережністю використовують флот за прямим призначенням. Максимум – як пускачі для "Калібрів".

"Весь інший флот немає що робити в цьому "рукомийнику" – так з любовʼю Чорне море називають льотчики та моряки. Адже це "калюжа" за мірками авіаційними та морськими – там немає де розвернутися", – розповів Роман Світан.

Він зазначив, що зараз будь-який корабель в акваторії Чорного моря – дуже хороша ціль для будь-якого виду озброєння. У росіян там залишилося буквально 6 – 7 "посудин", які вони можуть використовувати для виконання бойових задач. Проте тримаються їх від нас далеко за Кримом.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Ядерна зброя

Росія та Білорусь таки домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території північного сусіда України

Роман Світан пояснив, що наразі це тільки заяви, які оголосили під час засідання "Рамштайну". Росіяни використовують "ядерну палицю" для певного шантажу, тиску, створення нервувань. Або, можливо, щоб дати проросійським силам в західному політикумі якийсь механізм, аби зупинити потрібні Україні рішення.

"Я досі не бачу як та куди вони будуть переміщати тактичну ядерну зброю. Тим паче, що дійсно немає ніякого сенсу це робити. Адже тактичні боєголовки, навіть Х-101 мають дальність польоту 5,5 тисяч кілометрів. Який тоді сенс підтягувати цю зброю в ту ж Білорусь", – наголосив військовий експерт.

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