Прилет по нефтебазе в оккупированном Шахтерске, "атака БПЛА" на Москву: хронология 520 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится более 17 месяцев. Украинские защитники продолжают наступать и шаг за шагом освобождать родную землю от российских террористов.
О главных событиях за 28 июля, военных преступлениях оккупантов и борьбе украинцев против агрессора пишет 24 Канал.
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Этой ночью неизвестный беспилотник пытался атаковать Москву. Оккупанты заявили, что якобы смогли сбить дрон, а разрушений и пострадавших уже традиционно нет.04:59
Украинские защитники ликвидировали командира боевиков бригады "Призрак" Артура Богаченко.04:04
Ночью в оккупированном Шахтерске прогремели взрывы. Есть попадание в нефтебазу оккупантов.02:28
Удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе не просто попадание и не случайность. Это целенаправленный удар, этому есть много прямых и косвенных доказательств. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов.01:57
Politico пишет, что в сентябре Abrams отправят в Украину. В настоящее время наши воины проходят обучение на танках. Возможно, оно завершится уже в августе этого года. Кстати, прогнозируют, что Abrams могут помочь ВСУ прорваться на Юге и Востоке.01:08
В боях за Украину в Донецкой области 15 июля погиб Максим "Марвел" Шварцман. Ранее он работал видеооператором медиаагентства АСС.00:17
Глава правления НЭК Укрэнерго Кудрицкий рассказал, что отключений света в августе пока не прогнозируют. Впрочем, особенно тяжелыми для энергосистемы будут ближайшие неделю-две.00:10
Фехтовальщица Ольга Харлан, которая на чемпионате мира отказалась от рукопожатия с представительницей страны-террориста и была из-за этого дисквалифицирована, подчеркнула: "Никогда никого нельзя принудить к миру, особенно украинцев. Никогда, никаким рукопожатием! Поэтому так будет всегда. Я, пожалуй, понимаю, как и все в адекватном мире, что правила должны измениться. Потому что меняется мир".