Будет только масштабирование войны, а не замораживание, - Подоляк

На Западе начали говорить о замораживании войны в Украине. В Офисе Президента резко негативно отнеслись к таким настроениям.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что такая позиция после 2 лет войны выглядит очень странно. Такие мысли в Германии возникали и раньше, в частности, там уже призвали Украину уступить территориями.

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Война будет не замороженная, а масштабированная

Подоляк отметил, что война в Украине – это битва не за территории, а за доминирование. На Западе уже многие понимают, к чему может привести неправильное завершение войны в Украине. В частности, можно вспомнить заявления француженки госпожи Лепен.

Путин не будет останавливаться, еще раз подчеркиваю, на тех территориях, которые он уже оккупировал. Не ради этого он полностью обнулил свою репутацию, отказался от многих перспективных бизнес-экономических связей. Вышел полностью с европейского рынка, по крайней мере, сырьевого и тому подобное,

– отметил советник руководителя Офиса Президента Украины.

Он добавил, что Путину не нужна частичка Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Он имел другую цель, более глобальную. Однако возможности захватить крупные города, значительные территории у него нет. Поэтому он и делает так, чтобы его боялись в Париже, Берлине и тому подобное.

"Путин хочет, чтобы боялись везде и давали ему возможность вести себя так, как будто правил не существует. И поэтому война будет продолжена, и война будет гораздо более масштабной, и она будет иметь много разветвлений, и гораздо больше денег Россия будет тратить", – подчеркнул Подоляк.

По его словам, из-за этого в Европе постоянно будут конфликты, которые будут нарастать. Будут прямые войны, будут теракты. Например, госпожа Лепен это уже поняла, потому что одно дело играть в политику и получать определенную выгоду от России, а другое дело – когда к тебе домой придут, чтобы убить тебя и твоих сограждан.

России не нужно замораживание войны

Как отметил Подоляк, ему не хочется, чтобы Европа пережила этот опыт. Однако для этого ей надо выполнить определенную работу. Это не только работа в Украине, которая бесспорно воюет за свою территорию. Запад должен войти сюда в полном объеме, чтобы защитить себя и свое будущее.

Вот ты хочешь заморозки конфликта, а кто тебе сказал, что Россия хочет заморозки конфликта? Не оперативную паузу? Оперативную паузу они хотят, безусловно. Для того, чтобы переоснастить армию, выполнить работу над ошибками, накопить дополнительный ресурс. А именно заморозки конфликта. А кто вам сказал, что Россия готова на это?,

– подчеркнул советник руководителя Офиса Президента Украины.

Россия не согласится, условно, оставить себе город Геническ, потому что именно ради него начинали войну. Подоляк сказал, что россиянам надо Одесса, Харьков и тому подобное. Поэтому для советника руководителя Офиса Президента Украины очень странно, что говорят о замораживании конфликта, потому что Россия не остановится, не проиграв.

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