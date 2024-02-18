Все совершеннолетние должны быть военнообязанными, независимо от пола, – офицер ВСУ

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко высказал свое мнение относительно мобилизационного процесса. Военный считает, что все совершеннолетние украинцы должны быть военнообязанными.

По его мнению, вопрос пола также не должен играть роль в этом процессе. Кроме того, Федоренко также предлагает ввести общеобязательное второе образование – военное.

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Офицер ВСУ объяснил свое мнение относительно военнообязанных

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес", воюющего в составе 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, Юрий Федоренко отметил, что с началом полномасштабной войны люди по всей стране стали на защиту своей земли.

Несмотря на это, он заметил, что именно отсутствие знаний о том, как эффективно использовать оружие и взаимодействовать военным между собой, привело к существенным потерям.

Что нужно было сделать после этого всего? Нужно было предусмотреть в государственном бюджете значительное финансирование, оценить способности и возможности наших учебных центров, выйти и принять волевое решение, что: "друзья, у нас отныне все, кто является совершеннолетним, автоматически становятся военнообязанными, независимо от пола",

– сказал Федоренко.

В то же время офицер ВСУ отметил, что не все граждане должны воевать, ведь поддерживать экономику тоже нужно. Он подчеркнул, что на одного военного в тылу должны работать не менее шести гражданских, но такие меры нужны, чтобы при необходимости у человека были умения и знания, как работать с оружием, как выполнять боевые задачи.

"Но, в критических ситуациях, когда становится необходимо, у человека есть умение, понимание и знания, как работать с оружием, как выполнять боевые задачи, и в идеале, если бы дополнительно общеобязательным было второе образование – военное", – пояснил Федоренко.

Он отметил, что если бы так произошло, то результаты на поле боя были бы совсем другими. По словам военного, у нас было бы гораздо меньше потерь и результат, который показали Силы обороны, был бы гораздо выше.

Однако в конце концов командир батальона БПЛА признал, что это все "непопулярные решения" для нашего государства.