Россияне усиливают репрессии на оккупированных территориях: хронология 688 дня войны

12 января 2024, 07:24
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Полномасштабная война в Украине длится почти два года. Оккупанты продолжают террор гражданского населения и пытаются захватить как можно больше наших территорий.

О главных новостях 688 дня войны, очередных военных преступлениях россиян, борьбе украинцев и ситуации на международной арене пишет 24 Канал.

Важно Либо выйти всем, либо погибнуть здесь. Плен, день 600․ Как защитники Мариуполя выходили из "Азовстали"

 

07:58, 12 января

Силы обороны ликвидировали еще более 800 оккупантов

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники ликвидировали еще более 840 российских захватчиков. В общей сложности агрессор уже потерял 368 460 бойцов.

Также наши воины уничтожили еще 10 танков, 16 боевых бронированных машин, 1 средство ПВО, 1 БПЛА, 16 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 2 – специальной техники.

Потери России / Инфографика Генштаба

03:41, 12 января

Россияне усиливают репрессии на оккупированных территориях

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал 24 Каналу, что оккупанты особенно усилили давление на население ВОТ с первых дней 2024 года. На территории Запорожской области открыли новые подразделения так называемых "военкоматов".

Российские захватчики пытаются мобилизовать больше местных жителей в свою армию. За отказ встать на воинский учет угрожают крупными штрафами.

03:00, 12 января

ЦПИ отреагировал на статью NYT относительно якобы отчета Пентагона

Центр противодействия дезинформации отреагировал на статью The New York Times "Военная помощь США Украине плохо отслеживалась, говорится в отчете Пентагона".

В ЦПИ отметили, что отчет Пентагона не был направлен на проверку того, использовала ли по назначению Украина полученное от США вооружение. Его цель – проверка процедур Пентагона по контролю за использованием оружия.

В отчете не содержится никаких фактов того, что любое американское оружие могло быть использовано не по назначению,
– подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

00:40, 12 января

Фицо заявил о "гарантии безопасности" для России

Словацкий премьер Роберт Фицо заговорил о том, что России нужны "гарантии безопасности" и попытался оправдать полномасштабное вторжение. На такие абсурдные заявления отреагировал посол Украины в Словакии. Подчеркнул, что Киев не провоцировал Москву никоим образом.

Мирослав Кастран подчеркнул, что размышления словацкого премьера ошибочны.

Россия – это безусловный агрессор, которого необходимо совместными усилиями остановить и привлечь к ответственности. А Украина – жертва российской агрессии,
– подчеркнул посол.

00:02, 12 января

У Зеленского ответили на упреки россиян в отношении Джонсона

Кремль заявил, что Борис Джонсон якобы в начале полномасштабной войны наложил "вето" на "мирное соглашение" между Киевом и Москвой.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что заявления оккупантов – это исключительно классическая российская ложь. Подоляк заявил, что ничего подобного и в помине не было. НАТО здесь ни при чем. Россияне пришли уничтожить суверенность, государственность Украины.

 

Автор: Юлія Муріна