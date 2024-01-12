Россияне усиливают репрессии на оккупированных территориях: хронология 688 дня войны
Полномасштабная война в Украине длится почти два года. Оккупанты продолжают террор гражданского населения и пытаются захватить как можно больше наших территорий.
О главных новостях 688 дня войны, очередных военных преступлениях россиян, борьбе украинцев и ситуации на международной арене пишет 24 Канал.
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В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники ликвидировали еще более 840 российских захватчиков. В общей сложности агрессор уже потерял 368 460 бойцов. Также наши воины уничтожили еще 10 танков, 16 боевых бронированных машин, 1 средство ПВО, 1 БПЛА, 16 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 2 – специальной техники. Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал 24 Каналу, что оккупанты особенно усилили давление на население ВОТ с первых дней 2024 года. На территории Запорожской области открыли новые подразделения так называемых "военкоматов". Российские захватчики пытаются мобилизовать больше местных жителей в свою армию. За отказ встать на воинский учет угрожают крупными штрафами. Центр противодействия дезинформации отреагировал на статью The New York Times "Военная помощь США Украине плохо отслеживалась, говорится в отчете Пентагона". В ЦПИ отметили, что отчет Пентагона не был направлен на проверку того, использовала ли по назначению Украина полученное от США вооружение. Его цель – проверка процедур Пентагона по контролю за использованием оружия. В отчете не содержится никаких фактов того, что любое американское оружие могло быть использовано не по назначению, Словацкий премьер Роберт Фицо заговорил о том, что России нужны "гарантии безопасности" и попытался оправдать полномасштабное вторжение. На такие абсурдные заявления отреагировал посол Украины в Словакии. Подчеркнул, что Киев не провоцировал Москву никоим образом. Мирослав Кастран подчеркнул, что размышления словацкого премьера ошибочны. Россия – это безусловный агрессор, которого необходимо совместными усилиями остановить и привлечь к ответственности. А Украина – жертва российской агрессии, Кремль заявил, что Борис Джонсон якобы в начале полномасштабной войны наложил "вето" на "мирное соглашение" между Киевом и Москвой. Советник руководителя ОП подчеркнул, что заявления оккупантов – это исключительно классическая российская ложь. Подоляк заявил, что ничего подобного и в помине не было. НАТО здесь ни при чем. Россияне пришли уничтожить суверенность, государственность Украины.
Силы обороны ликвидировали еще более 800 оккупантов
Россияне усиливают репрессии на оккупированных территориях
ЦПИ отреагировал на статью NYT относительно якобы отчета Пентагона
– подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.
Фицо заявил о "гарантии безопасности" для России
– подчеркнул посол.
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В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники ликвидировали еще более 840 российских захватчиков. В общей сложности агрессор уже потерял 368 460 бойцов.
Также наши воины уничтожили еще 10 танков, 16 боевых бронированных машин, 1 средство ПВО, 1 БПЛА, 16 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 2 – специальной техники.
Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал 24 Каналу, что оккупанты особенно усилили давление на население ВОТ с первых дней 2024 года. На территории Запорожской области открыли новые подразделения так называемых "военкоматов".
Российские захватчики пытаются мобилизовать больше местных жителей в свою армию. За отказ встать на воинский учет угрожают крупными штрафами.
Центр противодействия дезинформации отреагировал на статью The New York Times "Военная помощь США Украине плохо отслеживалась, говорится в отчете Пентагона".
В ЦПИ отметили, что отчет Пентагона не был направлен на проверку того, использовала ли по назначению Украина полученное от США вооружение. Его цель – проверка процедур Пентагона по контролю за использованием оружия.
В отчете не содержится никаких фактов того, что любое американское оружие могло быть использовано не по назначению,
Словацкий премьер Роберт Фицо заговорил о том, что России нужны "гарантии безопасности" и попытался оправдать полномасштабное вторжение. На такие абсурдные заявления отреагировал посол Украины в Словакии. Подчеркнул, что Киев не провоцировал Москву никоим образом.
Мирослав Кастран подчеркнул, что размышления словацкого премьера ошибочны.
Россия – это безусловный агрессор, которого необходимо совместными усилиями остановить и привлечь к ответственности. А Украина – жертва российской агрессии,
Кремль заявил, что Борис Джонсон якобы в начале полномасштабной войны наложил "вето" на "мирное соглашение" между Киевом и Москвой.
Советник руководителя ОП подчеркнул, что заявления оккупантов – это исключительно классическая российская ложь. Подоляк заявил, что ничего подобного и в помине не было. НАТО здесь ни при чем. Россияне пришли уничтожить суверенность, государственность Украины.