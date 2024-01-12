Россияне усиливают репрессии на оккупированных территориях: хронология 688 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится почти два года. Оккупанты продолжают террор гражданского населения и пытаются захватить как можно больше наших территорий.

О главных новостях 688 дня войны, очередных военных преступлениях россиян, борьбе украинцев и ситуации на международной арене пишет 24 Канал.

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