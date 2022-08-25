Осенью война "затихнет": военный эксперт объяснил причины

Осенью и зимой война немного "затихнет". В эти времена года очень сложно проводить какие-либо наступательные действия или прорывы фронта.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что причин для того, что война "затихнет", есть несколько.

Интересно Феномен успеха ВСУ базируется на двух аспектах, – военный эксперт

Фактор погоды

Черник рассказал, что погода будет одним из тех факторов, которые будут способствовать тому, что война "затихнет". Осенью зайдут дожди, а при таких условиях тяжелая техника, в частности, может двигаться по большим дорогам. На грунтовой дороге она сразу вязнет.

В начале войны враг не просчитал этого и их танки и БМП, весящие 39-43 и 12 тонн соответственно, застряли. И это действительно нам помогло. Имея огромное количество очень качественных противотанковых средств класса Javelin и NLAW, мы успешно уничтожали их колонны.

– подчеркнул военный эксперт.

По его словам, осенью почвой ни мы, ни соперник двигаться не сможем.

У россиян нет сил и средств

Еще одной причиной, по которой война осенью "затихнет", военный эксперт назвал то, что на данный момент у россиян нет сил и средств для больших прорывных ударных операций.

"Отмечаю, что на эту минуту сил и средств нет. оккупанты не могут прорывать участки фронта на глубину до 15 километров. Двигаются микроскопически", – подчеркнул Черник.

А также добавил, что последний настоящий успех захватчиков, это Северодонецк и Лисичанск. С тех пор больше ничего.

Каким будет контрнаступление ВСУ

Черник рассказал еще и о том, каким будет контрнаступление ВСУ. По его мнению, в нашем обществе до сих пор есть ложные представления, как выглядит контрнаступление.

Они сформированы старыми советскими фильмами о Второй мировой войне. Когда великие немецкие армады двигаются вперед, советские воины их уничтожают пулеметным и пушечным огнем. А потом стена людей встает, идет в контрнаступление и освобождает города и села,

– отметил он.

Но военный эксперт отметил, что в 21 веке это происходит не так. И вспомнил советскую Корсунь-Шевченковскую операцию. Ее советский союз выиграл, но немцы потеряли 50 тысяч личного состава, а СССР – 80 тысяч. Среди них было множество мобилизованных украинцев.

"Поэтому, по моему мнению, философия этой войны заключается в очень взвешенных контрнаступательных действиях. И уничтожение врага современным оружием, за что еще раз благодарим наших союзников", - подытожил Черник.

Черник объяснил, почему на осень война "затихнет": смотрите видео

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