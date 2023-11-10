Разделение на два плацдарма: освобождение Крыма может кардинально изменить ход боевых действий

Со стратегической точки зрения сейчас для Украины важнейшей задачей является деоккупация Юга. После этого будет немного легче.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, отметив, что Украине важно, прежде всего, освободить территорию Запорожской и Херсонской областей. Именно поэтому военное командование уделяет этим направлениям большое внимание.

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Что может быть после освобождения Херсонской и Запорожской областей

Как отметил Самусь, после этого образуются два разных плацдарма – Донбасс и Крым. А освобождение полуострова может вообще начать разрушительные процессы в самой России, последствия которых могут быть полезны для Украины.

Деоккупация Крыма может привести к тому, что в России начнутся процессы, которые помогут внезапно закончить войну. Ибо, условно, российские войска сами выйдут из Донбасса. Такую версию не стоит исключать. Хотя лучше отдавать себе отчет, что может быть очень сложная операция по освобождению Донбасса. Это урбанистическая зона, прилегающая к России. В Крыму это будет своя операция с блокадой, уничтожением военной инфраструктуры, а потом – наземной операцией,

– отметил Самусь.

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Важно, что освобождение Юга позволит убрать ощущение экзистенциальности этой войны. Тогда угроза жизненной опасности для Украины станет меньшей. И дальше будет немного легче.

После освобождения Крыма и Донбасса в некотором смысле война будет закончена. Почему в некотором? Поскольку Россия не подпишет капитуляцию, Кремль не упадет. Война продолжится, но другими способами. Будут ракетные удары, а мы будем отвечать своими. Следует понимать, что эта война может быть с нами надолго. Хоть и в разных ипостасях,

– заметил Самусь.

Ситуация на фронте: коротко