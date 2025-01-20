20 января 2025, 02:56
Острые бои в Торецке и Часовом Яру, позиции переходят из рук в руки: обзор боев и карты ISW
На фронтах Украины и России за сутки 19 января произошли изменения на нескольких направлениях. Об этом сообщил Институт изучения войны.
Американские эксперты из ISW подтвердили продвижение оккупантов, а также показали обновленные карты боев. 24 Канал рассказывает подробнее.
Смотрите также Оккупанты планируют усилить наступление на Покровск: ISW рассказал о стягивании войск в город
Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 20 января
- Российские войска продвинулись на юг от Суджи в Курской области 19 января, в частности в восточную Куриловку. Также они продолжали наступательные операции на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска, но не продвинулись.
- Но продвинулись вдоль российско-украинской международной границы на северо-восток от Купянска и на северо-восток от Лимана. В направлении на Боровую продвижений не было. То же касается и Северского направления.
- Как российские, так и украинские силы продвинулись в Часовом Яру. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ восстановили утраченные позиции на Огнеупорном заводе в центре города, а оккупанты прошли по улице Толстого в западной части Часового Яра.
Боевые действия в Украине и России за 19 января / Карты ISW
- Также обе армии имели продвижение на Торецком направлении. Опубликованные 19 января геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские силы отбили утраченные позиции в южной Щербиновке, а российские войска продвинулись на север к Торецкой шахте и на северо-запад вдоль улицы Разина.
- На Покровском направлении продвижений не было, но россияне продвинулись на северо-запад от Курахово, в частности на юго-запад от Старых Тернов. Российские силы также продвинулись дальше в Великой Новоселке, в частности в восточной ее части.
- В Запорожской области к северу от Роботино в районе Новоданиловки были атаки, и без продвижений. То же касается Днепровского направления.