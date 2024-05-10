После захвата Авдеевки в конце февраля 2024 года оккупанты усиленно наступают на Востоке страны. Александр Павлюк предупредил, что Украину ждут тяжелые месяцы.

Россия пытается усилить атаки до того, как Украина получит обещанную помощь от США. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.

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Критический момент

По словам генерала, враг сейчас бросает всю боеспособную технику, которая у них есть, против истощенных украинских войск, которым не хватает вооружения. Оккупанты прекрасно понимают, что в случае поступления американской помощи в ближайшие два месяца ситуация может обернуться против них.

Именно поэтому противник пытается воспользоваться возможностью усиления наступления сейчас.

Павлюк отметил, что в мае – июне наступит критическая фаза войны.

Генерал заявил, что Украине срочно нужна усиленная противовоздушная оборона.

Поставка истребителей F-16 может вызвать нужный психологический эффект у врага. Однако, говорит Павлюк, пока остается неизвестным, получит ли Киев новые версии F-16, которые необходимы, чтобы бросить вызов российским бомбардировщикам. Вражеские самолеты остаются вне зоны действия ПВО и продолжают сбрасывать на передовые позиции тяжелые управляемые бомбы – 130 в сутки.

В настоящее время также продолжается подготовка десяти новых бригад для отпора российского наступления. Также Украина крайне нуждается в артиллерии и бронетехнике.

Командующий считает, что Россия и в дальнейшем будет сосредотачиваться на Луганске и Донецке, восточных районах, на которые пришлось основное бремя войны. Также враг попытается усилить наступление в направлении Харькова и Сум, чтобы проверить стабильность оборонительных линий, прежде чем выбрать наиболее подходящее направление.

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