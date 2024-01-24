Эксперт назвал условия, при которых люди не захотят вернуться на Восток даже после войны

Война, развязанная Россией, заставила миллионы украинцев покинуть свои дома. Больше всего людей выехали с Востока, на который враг напал еще в 2014 году. Остается вопрос, захотят ли люди возвращаться.

Помог пролить свет на этот вопрос член-корреспондент Национальной академии наук Украины, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Александр Гладун в материале 24 канала. Он очертил проблемы, которые могут ожидать наше государство даже после завершения войны.

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На возвращение людей повлияет продолжительность войны

Есть вопрос, сколько людей вернутся из-за границы и из тех, кто переселился в западные и центральные регионы с Востока Украины. Это тоже будет зависеть от продолжительности войны и от политики государства по восстановлению этих территорий. Будут ли восстанавливать города, будут ли у этих людей рабочие места,

– заметил он.

По его мнению, ключевой вопрос состоит в том, будет ли восстанавливать государство жилье и в каких масштабах. Он подчеркнул, что если на Востоке не будет ни жилья, ни работы, тогда люди не захотят туда возвращаться.

По его словам, особенно острым будет вопрос приграничных территорий. Ведь даже после нашей победы в войне угроза со стороны России может никуда не исчезать. Следовательно, возникает вопрос, целесообразно ли строить в зоне 20 – 30 километров жилье и восстанавливать промышленность.

Это все комплексная проблема, для решения которой должны привлечь многочисленные государственные институты. В зависимости от того, каковы планы развития территорий, можно прогнозировать возвращение людей или планировать какую-то государственную политику. Без плана восстановления тех территорий говорить о демографической ситуации или развитии этих территорий очень сложно,

– объяснил Александр Гладун.

Обратим внимание, что в попытке захватить Украину враг продолжает на ежедневной основе уничтожать города. Те, которые расположены на линии фронта, буквально превращают в руины. Некоторые населенные пункты за это время просто исчезли с карты.