Допоміг пролити світло на це питання член-кореспондент Національної академії наук України заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Олександр Гладун у матеріалі 24 Каналу. Він окреслив проблеми, які можуть очікувати на нашу державу навіть після завершення війни.

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На повернення людей вплине тривалість війни

Є питання, скільки людей повернуться з-за кордону, і з тих, хто переселився в західні й центральні регіони зі Сходу України. Це теж буде залежати від тривалості війни і від політики держави щодо відновлення цих територій. Чи будуть відновлювати міста, чи будуть у цих людей робочі місця,

– зауважив він.

На його думку, ключове питання полягатиме у тому, чи відновлюватиме держава житло та в яких масштабах. Він підкреслив, що якщо на Сході не буде ані житла, ані роботи, то люди не захочуть туди повертатися.

За його словами, особливо гострим буде питання прикордонних територій. Адже навіть після нашої перемоги у війні, загроза з боку Росії може нікуди не зникати. Відтак, виникає питання, чи доцільно будувати у зоні 20 – 30 кілометрів житло та відновлювати промисловість

Це все комплексна проблема, для вирішення якої мають бути залучені численні державні інституції. Залежно від того, які будуть плани розвитку територій, можна прогнозувати повернення людей чи планувати якусь державну політику. Без плану відновлення тих територій, говорити про демографічну ситуацію чи розвиток цих територій дуже складно,

– пояснив Олександр Гладун.

Звернімо увагу, що в намаганні захопити Україну, ворог продовжує на щоденній основі знищувати міста. Ті, які розташовані на лінії фронту, буквально перетворюють на руїни. Деякі населені пункти за цей час просто зникли з карти.