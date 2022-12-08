Забрал вещи и уехал в Россию, – Подоляк обратился к любителям "русского мира"

После возвращения оккупированных территорий нужно максимально жестко относиться к любителям "русского мира". Если человек так любит Россию, пусть туда и едет.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, не нужно возиться с фанатами России. Если им нравится жить в вечной тьме, пусть туда и едут.

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Позиция типа "людям нужно объяснять, почему в Украине лучше жить, чем в России" здесь совсем не годится. Если за время полномасштабного вторжения гражданин Украины по-прежнему фанатеет по России, то туда ему и дорога.

Тебе нравится "русский мир" и российские ценности, но ты являешься гражданином Украины? Пожалуйста, если ты не совершал коллаборантские действия, забрал свои вещи и уехал на территорию России. Если ты хочешь жить в том мраке, в котором они привыкли жить, – подчеркнул Подоляк.

Что будет с Россией после войны

Как подчеркнул Подоляк, после победы Украины в России будет огромный внутренний бунт и замена политических элит. Это будет трансформация кровавого типа. Распада не произойдет, но Россию изрядно потрясет.

Подоляк обратился к поклонникам "русского мира": смотрите видео

Украинская армия не будет заходить на территорию России. Но после победы будет важное ультимативное условие о размещения армии оккупантов.

Когда мы выйдем на границы 1991 года, в России начнутся процессы трансформации, будет сформирована новая группа переговорщиков со стороны России. С ними мы обсудим еще один важный элемент – ультимативно предложим отодвинуть российскую армию на 50 – 100 километров от границы с Украиной.

– отметил Подоляк.

Следующий вопрос – ядерный арсенал России, по которому, вероятнее всего, будет проходить отдельный переговорный процесс. По его мнению, после поражения оккупантов международные партнеры поймут, что ядерное оружие России нужно взять под свой контроль.

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