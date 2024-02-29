Гибель воинов 73-го морского центра ССО: хронология 736 дня войны

Полномасштабная война в Украине идет уже третий год. Российское войско пытается наступать на фронте и продолжает террор гражданского населения.

Что происходит на поле боя сегодня, какие новые военные преступления совершили оккупанты, ситуация на международной арене, главные новости за последний день этой зимы передает 24 Канал.

Советуем прочитать Призрак большой войны или пустые слова? Введут ли страны НАТО свои войска в Украину