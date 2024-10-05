Половина снарядов, которые Россия использует на фронте, поступила из КНДР, – The Times

Россия за год на фронте использует около 3 миллионов снарядов. Половина из них поступила в страну-агрессора из Северной Кореи.

Об этом рассказали в издании The Times, со ссылкой на источники в западной разведке. Это также показывает зависимость России от поставок из КНДР.

К теме Это является проблемой, – ГУР об объемах поставок оружия россиянам из КНДР

Что известно о поставках снарядов России от КНДР

По данным источников из западной разведки, на которые ссылается издание, Россия все больше стала полагаться на поставки из Северной Кореи после визита российского президента Владимира Путина в Пхеньян в начале этого года.

Отчеты западных разведок указывают на то, что хотя многие северокорейские ракеты могут быть дефектными, их значительное количество позволило России поддерживать стабильный успех на поле боя.

Собеседник The Times отметил, что Россия несет значительные потери в Украине, ежедневно это около 1 200 военнослужащих. Из них около 480 военнослужащих погибли в боях вблизи города Покровск в Донецкой области.

По данным западной разведки, Россия пока не в состоянии одновременно обеспечить контроль над Покровском и вытеснить украинские войска из Курской области без проведения массовой мобилизации. Однако российские власти еще не решились на этот шаг.

Мы не видим никаких признаков того, что Путин отступает от своей главной цели – покорения суверенитета Украины. Я не вижу никакой перспективы для переговоров в ближайшем будущем,

– добавил источник издания.

К слову, глава ГУР МО Кирилл Буданов отмечал, что ситуация из-за поставок артиллерийских боеприпасов от КНДР в Россию критическая. Ведь те объемы военной продукции, которую страна поставляет, реально влияют на интенсивность ведения боевых действий.