Мы не в состоянии войны, – премьер Британии резко ответил на упреки российского посла

Накануне посол России в Лондоне обвинил Великобританию в якобы "непосредственном участии" в войне. Об этом Келин заявил на фоне сообщений, что Украина применила ракеты Storm Shadow для ударов по территории агрессора. Кир Стармер отверг такие упреки.

Так, премьер Великобритании подчеркнул, что его страна не воюет с Россией. В то же время Кир Стармер отметил, нельзя позволить, чтобы Путин победил. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Первый удар Украины по России ракетами Storm Shadow: в Британии ответили, был ли он

Стармер о войне в Украине

Премьер отверг упреки оккупантов, что Великобритания якобы воюет против России.

Нет, мы не в состоянии войны, но Украина точно, потому что Россия захватила Украину, и эта война длится уже более 1000 дней. Это 1000 дней агрессии со стороны России и 1000 дней жертв для Украины. И поэтому мы постоянно говорим, что стоим на стороне Украины. Мы не можем позволить Путину выиграть эту войну,

– подчеркнул Кир Стармер.

Также добавил, война может закончиться уже сегодня, если Путин "перестанет быть агрессивным".