Зачем Путин "ездил" на оккупированные территории: оперативная сводка от Свитана

В Кремле заявили, что Владимир Путин якобы приехал на временно оккупированные украинские территории. Сначала диктатор посетил российских военных в Херсонской области, а затем поехал в Луганскую область.

Соответствующую информацию в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Канале прокомментировал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан.

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"Поездка" Путина на оккупированные территории

Военный эксперт объяснил, что в России по протоколу безопасности Путина никто бы не выпустил на линию фронта и на временно оккупированные территории. Это просто невозможно. Никакая прикрывающая его служба не возьмет на себя такую ответственность.

Именно поэтому, если кто-то и выезжал – это был двойник Путина для картинки. Зачем это нужно сейчас? Скорее всего, для поддержки войска и, возможно, освещения перед принятием какого-то решения,

– предположил Роман Свитан.

"Это решение, возможно, осветил Пригожин, когда он заявил, что уже пора объявлять о завершении так называемой "СВО". Именно такого рода действия может предпринимать Путин. Двойник вроде бы проехался по фронту, собрал информацию и в ближайшее время может эту тему поднять и как-то осветить", – рассказал эксперт.

Он добавил, что это необходимо, чтобы была логическая цепочка принятия решения. Не просто так принято решение, а именно после объезда фронта, общения с командирами. Возможно, это именно такая подготовка.

Действия россиян на фронте

Роман Свитан отметил, что с военной точки зрения россиянам сейчас лучше переходить в глухую оборону. В течение 4 месяцев так называемого наступления они выдохлись и не имели никаких результатов.

По мнению эксперта, сейчас у россиян период скопления ресурсов. Они должны перейти в глухую оборону и стараться в течение нескольких месяцев – до полугода накопить ресурсы.

Такой переход будет заметен, его нужно как-то подсветить. Я думаю, что решение о выполнении целей так называемой "СВО" может показать этот переход в глухую оборону,

– сказал Роман Свитан.

"То, что они закопаются и станут на некоторых позициях в оборону – было понятно еще с марта. На Херсонском и Запорожском направлении начались рассредоточение войск вдоль всей линии фронта и его глубину. А это делается только перед переходом в оборону", – объяснил военный эксперт.

Кроме того, по его словам, россияне начали выполнять некоторые оборонные мероприятия – рыть рвы, строить инженерно-технические сооружения. Сейчас это будет видно на Донецком и Луганском направлениях.

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Вертолет "Black Hawk" от партнеров

Военный эксперт объяснил, что основная задача этого вертолета – это перебрасывание одного отделения десанта. То есть перебрасывание или эвакуация примерно 10 человек с амуницией.

Роман Свитан акцентировал, что даже такое количество сил может быть болезненным для россиян. Например, если это Главное управление разведки, то это "спецура", которая после отлета вертолета выполнит любую военную задачу и затем эвакуируется на том же "Black Hawk". Соответственно, это очень хорошая машина.

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