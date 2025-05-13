Усиливают военную мощь Украины: ГУР показало эксклюзивные кадры работы "дальнобойщиков"

Украинские военные эффективно работают по дальнобойным целям врага на протяжении всей войны. В сети появились кадры, как именно наши "дальнобойщики" готовятся к ударам и осуществляют их.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Интересно Мосты исчезают, а люди убегают: ГУР рассказали, что происходит на Брянщине

Как "дальнобойщики" ГУР работают на фронте

Украинская разведки обнародовала эксклюзивные кадры от "дальнобойщиков" ГУР МО Украины, которые ежедневно усиливают военную мощь государства. Говорится о военных, которые наносят дальнобойные удары по оккупантам, в том числе и на его территории.

Если вы хотите мира, готовьтесь к войне,

– подписали видео ГУР известным выражением на латинском языке.

Как работают "дальнобойщики" украинской разведки / Видео ГУР МО

В телеграм-канале monitor также заметили, что на кадрах показана работа легендарного ЗРК С-200 и ударных БпЛА Ан-196 "Лютый".

К слову, ранее в ГУР показали уникальные кадры с морскими дронами Magura, которые уничтожают российские корабли, вертолеты и самолеты в Черном море. В документальном фильме украинская разведка раскрыла детали операций с морскими дронами, а также показали конструкцию и вооружение беспилотников.