Почему Россия увеличила количество обстрелов по Украине: военная сводка от Романа Свитана

Российские войска атаковали Украину крылатыми ракетами и "Шахидами" ночью 1 мая. До этого массированная атака была 28 апреля. Тогда враги ударили по многоэтажке в Умани.

Соответствующую информацию в ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Ракетные атаки

Военный эксперт отметил, что россияне били не одной мощной волной, а небольшими волнами. Так они пытаются найти конкретный алгоритм, который помог бы им обойти украинскую противовоздушную оборону.

В пятницу был удар преимущественно по Киеву, Умани, Днепру. Было 23 ракеты – 21 мы сбили. На этот раз преимущественно били по Киеву и Днепру. Из 18 сбили 15,

– напомнил Роман Свитан.

"Сколько пускалось ракет – сложно сказать. Скорее всего, 10 – 15%, как и при предыдущих пусках, падают. Преимущественно это происходит в Каспийском море", – подчеркнул эксперт.

По его словам, во время последнего обстрела россияне подняли стратегические бомбардировщики, однако не все являлись носителями ракет. Скорее всего, это стратегия врага. Они поднимают их для отвлечения внимания наших систем радиотехнической разведки.

"Не все самолеты сбрасывают ракеты. Выходят на боевые пуски, а сброса нет. То есть, скорее всего, растягивают внимание", – подытожил летчик-инструктор.

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Почему запускают из района Каспийского моря

Роман Свитан объяснил, что если основная часть самолетов взлетает с Энгельса, то они разворачиваются – преимущественно правым поворотом – и выходят на Каспий, где сбрасывают ракету.



Откуда происходит запуск ракет / Скриншот

Он отметил, что с одной стороны эти ракеты старые, а с другой – одноразовые, то есть их не будут делать качественно. Именно поэтому иногда вываливается до 15%, а иногда и до 20%.

В Ту-95 один барабан внутри корпуса самолета и в нем 6 ракет. Они вращаются в таком револьверном типе, ракета вываливается, а дальше она может просто не запуститься и упасть в море,

– рассказал Роман Свитан.

"Если бы это было не Каспийское море, то она бы могла упасть на гражданские дома, на головы людей. Так, кстати, было очень часто, когда они ближе к Ростову сбрасывали ракеты. И они иногда падали прямо в полях, ведь у них не запустился двигатель", – вспомнил военный эксперт.

Взрыв на нефтебазе в Крыму

Роман Свитан рассмотрел взрыв на нефтебазе в цифрах. Там было 10 резервуаров, а это около 40 тысяч тонн дизеля. При покупке оптом это стоит примерно 20 миллионов долларов, которые сгорели от попадания двух, как говорят россияне, дронов Mugin-5 Pro.

Это была база хранения топлива. При этом там рядом есть еще одна база, которая также питает Севастопольскую бухту для дозаправки кораблей. Поэтому еще есть над чем работать,

– подчеркнул Роман Свитан.

"Что такое 40 тысяч тонн – это примерно 13 маршрутов с бочками. В каждом таком маршруте 50 – 60 бочек где-то по 60 тонн. Однако россияне по маршрутам не возят, а делают это примерно по 20 бочек", – объяснил военный эксперт.

Он подчеркнул, что оккупантам нужно будет очень много поездов прогнать через Керченский мост, чтобы восстановить эти потери. Дизель у них есть, ведь Россия – это бензоколонка, а вот привезти – это уже проблема. Россиянам придется возить все через Керченский мост. Соответственно, каждый 1,2,3 часа или раз в полдня будет поезд с дизелем, который очень медленно едет по Керченскому мосту.

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