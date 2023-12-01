Атака "Шахедами" и ракетами, кто причастен к пыткам в Еленовке: хронология 646 дня войны
Полномасштабная российская агрессия длится уже 646 суток. Оккупанты продолжают террор мирного населения. Украинские защитники и защитницы героически держат оборону и наступают для освобождения от захватчиков всех наших территорий.
О главных новостях 1 декабря, борьбе украинцев за независимость и свободу, ситуацие на международной арене и новых военных преступлениях россиян пишет 24 Канал.
Важно Зима на фронте. Как погода влияет на войну, наступление ВСУ и продвижение россиян
Война против Украины создала новое социальное напряжение и обострила то, что есть внутри России и остается очень заметним во враждебном информационном пространстве, несмотря на усилия кремлевской цензуры. В ISW отметили, что Кремль не в состоянии поставить российское общество в военное положение, чтобы поддержать военные усилия. Изменение показателей опросов и обострения социальной напряженности указывает на то, что эта неудача имеет ощутимое влияние на российское общество перед президентскими выборами России 2024 года, Глава Кировоградской ОВА сообщил, что ночью враг атаковал ракетами и дронами. Во время воздушной тревоги в Кропивницком районе работала ПВО. Предварительно обошлось без пострадавших и разрушений. Воздушные силы: "Отбой угрозы применения ударных БПЛА". В Воздушных силах сообщили, что ночью оккупанты атаковали Украину 25 "Шахедами" и 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59. Основные направления вражеского удара – Юг и Восток. ПВО работала в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Уничтожены 18 дронов и одна ракета. Отбой в Черниговской области. Глава ОВА сообщил, что оккупанты попали ракетой по Кривому Рогу. Последствия атаки уточняются. Впрочем, известно, что обошлось без жертв. В Сумской и Полтавской областях отбой тревоги. Киев и Киевская область – угроза применения россиянами ударных БПЛА. В половине 4 ночи в Воздушных силах сообщили о ракетах в направлении Кропивницкого. Уже через несколько минут СМИ написали о взрывах. Воздушные силы сообщили, что в Сумской, Полтавской, Черниговской области есть угроза применения врагом ударных БПЛА. Правительство Финляндии 30 ноября приняло новое решение об отношениях со страной-агрессором. Страны расторгли соглашение о приграничном сотрудничестве. В соответствии с ним обе страны активно участвовали в социально-экономическом развитии своих приграничных регионов. Журналисты обнаружили нескольких граждан страны-агрессора которые до сих пор работают в ОБСЕ. Назначение близких к Кремлю фигур на высокие должности в ОБСЕ вызывает беспокойство. Это ведь может дать режиму Путина возможность саботировать работу нейтрального по замыслу международного органа. В частности, речь идет о: Журналистам удалось установить несколько имен лиц, из-за которых произошел страшный теракт в Еленовке. Об этом говорится в документальном фильме издание Kyiv Independent "Кураторы зла. Называем имена ответственных за преступления в еленивке". Наши военные среди надзирателей отметили 7 коллаборантов: Новый выпуск журнала The Economist вышел с довольно неоднозначной передовицей. Материал содержит заглавие, в котором сказано, что Путин, похоже, выигрывает в войне против Украины. Журналисты отметили, что впервые после того, как оккупанты полномасштабно вторглись, похоже на то, что Путин мог бы победить. Мол, российский диктатор поставил свою страну на военные рельсы и укрепил свою власть. Также подчеркнули, что Запад мог бы сделать гораздо больше, чтобы разочаровать Путина. Однако фатализм, самодовольство и поразительное отсутствие стратегического видения мешают, особенно в Европе. Координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби рассказал, что США будут сосредоточены на трех ключевых направлениях в помощи Украине. В частности:
В России растет социальное напряжение
– подчеркнули аналитики.
В Кропивницком районе работала ПВО
Сколько "Шахедов" и ракет сбили этой ночью
Более 330 тысяч ликвидированных оккупантов
Ночью россияне попали ракетой по Кривому Рогу.
Ночью Россия атаковала Кропивницкий ракетами
Финляндия и Россия расторгли договор о приграничном сотрудничестве
Журналисты раскрыли имена россиян, до сих пор работающих в ОБСЕ
Кто причастен к пыткам военнопленных в Еленовке
Путин, кажется, выигрывает войну в Украине – пока, – The Economist
На чем сосредоточятся США в помощи Украине зимой
Война против Украины создала новое социальное напряжение и обострила то, что есть внутри России и остается очень заметним во враждебном информационном пространстве, несмотря на усилия кремлевской цензуры.
В ISW отметили, что Кремль не в состоянии поставить российское общество в военное положение, чтобы поддержать военные усилия.
Изменение показателей опросов и обострения социальной напряженности указывает на то, что эта неудача имеет ощутимое влияние на российское общество перед президентскими выборами России 2024 года,
Глава Кировоградской ОВА сообщил, что ночью враг атаковал ракетами и дронами. Во время воздушной тревоги в Кропивницком районе работала ПВО. Предварительно обошлось без пострадавших и разрушений.
Воздушные силы: "Отбой угрозы применения ударных БПЛА".
В Воздушных силах сообщили, что ночью оккупанты атаковали Украину 25 "Шахедами" и 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59. Основные направления вражеского удара – Юг и Восток.
ПВО работала в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Уничтожены 18 дронов и одна ракета.
Отбой в Черниговской области.
Глава ОВА сообщил, что оккупанты попали ракетой по Кривому Рогу. Последствия атаки уточняются. Впрочем, известно, что обошлось без жертв.
В Сумской и Полтавской областях отбой тревоги.
Киев и Киевская область – угроза применения россиянами ударных БПЛА.
В половине 4 ночи в Воздушных силах сообщили о ракетах в направлении Кропивницкого. Уже через несколько минут СМИ написали о взрывах.
Воздушные силы сообщили, что в Сумской, Полтавской, Черниговской области есть угроза применения врагом ударных БПЛА.
Правительство Финляндии 30 ноября приняло новое решение об отношениях со страной-агрессором. Страны расторгли соглашение о приграничном сотрудничестве. В соответствии с ним обе страны активно участвовали в социально-экономическом развитии своих приграничных регионов.
Журналисты обнаружили нескольких граждан страны-агрессора которые до сих пор работают в ОБСЕ. Назначение близких к Кремлю фигур на высокие должности в ОБСЕ вызывает беспокойство. Это ведь может дать режиму Путина возможность саботировать работу нейтрального по замыслу международного органа.
В частности, речь идет о:
Журналистам удалось установить несколько имен лиц, из-за которых произошел страшный теракт в Еленовке. Об этом говорится в документальном фильме издание Kyiv Independent "Кураторы зла. Называем имена ответственных за преступления в еленивке".
Наши военные среди надзирателей отметили 7 коллаборантов:
Новый выпуск журнала The Economist вышел с довольно неоднозначной передовицей. Материал содержит заглавие, в котором сказано, что Путин, похоже, выигрывает в войне против Украины.
Журналисты отметили, что впервые после того, как оккупанты полномасштабно вторглись, похоже на то, что Путин мог бы победить. Мол, российский диктатор поставил свою страну на военные рельсы и укрепил свою власть.
Также подчеркнули, что Запад мог бы сделать гораздо больше, чтобы разочаровать Путина. Однако фатализм, самодовольство и поразительное отсутствие стратегического видения мешают, особенно в Европе.
Координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби рассказал, что США будут сосредоточены на трех ключевых направлениях в помощи Украине. В частности: