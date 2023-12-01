Атака "Шахедами" и ракетами, кто причастен к пыткам в Еленовке: хронология 646 дня войны

Полномасштабная российская агрессия длится уже 646 суток. Оккупанты продолжают террор мирного населения. Украинские защитники и защитницы героически держат оборону и наступают для освобождения от захватчиков всех наших территорий.

О главных новостях 1 декабря, борьбе украинцев за независимость и свободу, ситуацие на международной арене и новых военных преступлениях россиян пишет 24 Канал.

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