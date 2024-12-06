Атака "Шахедами" ночью, враг продвинулся возле Курахово: хронология 1017 дня войны

В Украине продолжаются 1017 сутки полномасштабной войны, которую развязала Россия. Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения, давая противнику достойный отпор, однако кое-где противник имеет определенные успехи.

Какая ситуация на фронте, что происходит в дипломатии, что нового известно о помощи от разных стран по состоянию на 6 декабря 2024 года – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также ВСУ продвинулись на северных участках фронта, враг сосредоточился на южных: обзор и карты ISW