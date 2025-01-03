"Шахеды" атаковали Киев, враг продвигается на фронте: хронология 1045 дня войны
В Украине продолжаются 1045 сутки полномасштабной войны, которую развязала Россия. Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения, давая противнику достойный отпор.
О главных событиях дня по состоянию на 3 января, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
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Местное население противник обстреливал из артиллерии и РСЗО "Град", попал дроном-камикадзе. Пострадали Никополь и Покровская громада. Погибших и пострадавших нет, В регионе подразделениями ПВО области сбито 7 вражеских “Шахедов”. С начала года наши зенитчики ликвидировали уже 17 российских беспилотников, С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают: В одном из районов области от ранения обломками сбитой цели погиб водитель грузовика. Мужчина скончался на месте происшествия, В то же время в другом районе обломки сбитого беспилотного летательного аппарата упали на частный дом, возник пожар кровли. В результате этого пострадали три человека, среди которых оказался и несовершеннолетних парень. Также в одном из населенных пунктов обломками на улице ранения получила женщина, к счастью, ее уже госпитализировали в больницу. В результате атаки вражеских ударных дронов предварительно, есть падение обломков в Голосеевском районе. Все службы направились на место. Однако важно заметить, что воздушная тревога продолжается – поэтому нужно продолжать заботиться о собственной безопасности. Городской голова Киева Виталий Кличко добавил в соцсетях, что пожара на месте падения обломков нет. А вот в Дарницком районе, где также произошло падение обломков, таки возник пожар – как написали в МВА, в частном доме. Спасатели потушили его, информацию о пострадавших устанавливают. Воздушные силы информировали о движении ударных беспилотников врага в направлении региона с Черниговщины. В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе работают силы противовоздушной обороны и призвали жителей находиться в укрытиях. Впоследствии стало известно, что в столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Об этом написал городской голова Киеве Виталий Кличко.
Какова ситуация в море
Ночью агрессор несколько раз атаковал Никопольщину
– говорится в сообщении.
Дроны атаковали Сумскую область
– сообщили в ОВА.
Потери врага на 3 января
В Киевской области ранены 4 человека, погиб водитель грузовика
– говорится в сообщении ОГА.
В столице фиксируют падение обломков БпЛА
В Киеве и Киевской области слышали взрывы
Местное население противник обстреливал из артиллерии и РСЗО "Град", попал дроном-камикадзе.
Пострадали Никополь и Покровская громада. Погибших и пострадавших нет,
В регионе подразделениями ПВО области сбито 7 вражеских “Шахедов”.
С начала года наши зенитчики ликвидировали уже 17 российских беспилотников,
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
В одном из районов области от ранения обломками сбитой цели погиб водитель грузовика. Мужчина скончался на месте происшествия,
В то же время в другом районе обломки сбитого беспилотного летательного аппарата упали на частный дом, возник пожар кровли. В результате этого пострадали три человека, среди которых оказался и несовершеннолетних парень.
Также в одном из населенных пунктов обломками на улице ранения получила женщина, к счастью, ее уже госпитализировали в больницу.
В результате атаки вражеских ударных дронов предварительно, есть падение обломков в Голосеевском районе.
Все службы направились на место. Однако важно заметить, что воздушная тревога продолжается – поэтому нужно продолжать заботиться о собственной безопасности.
Городской голова Киева Виталий Кличко добавил в соцсетях, что пожара на месте падения обломков нет.
А вот в Дарницком районе, где также произошло падение обломков, таки возник пожар – как написали в МВА, в частном доме. Спасатели потушили его, информацию о пострадавших устанавливают.
Воздушные силы информировали о движении ударных беспилотников врага в направлении региона с Черниговщины.
В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе работают силы противовоздушной обороны и призвали жителей находиться в укрытиях.
Впоследствии стало известно, что в столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Об этом написал городской голова Киеве Виталий Кличко.