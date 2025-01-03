"Шахеды" атаковали Киев, враг продвигается на фронте: хронология 1045 дня войны

В Украине продолжаются 1045 сутки полномасштабной войны, которую развязала Россия. Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения, давая противнику достойный отпор.

О главных событиях дня по состоянию на 3 января, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

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