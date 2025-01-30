Россияне попали в многоэтажку в Сумах, взрывы в России: хронология 1072 дня войны

В Украине продолжаются 1072 сутки полномасштабной войны, которую развязала Россия. Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения, давая противнику достойный отпор.

О главных событиях дня по состоянию на четверг, 30 января, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

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