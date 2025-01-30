УКР РУС
30 января 2025, 07:53
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Россияне попали в многоэтажку в Сумах, взрывы в России: хронология 1072 дня войны

Маргарита Волошина

В Украине продолжаются 1072 сутки полномасштабной войны, которую развязала Россия. Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения, давая противнику достойный отпор.

О главных событиях дня по состоянию на четверг, 30 января, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

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07:00, 30 января

Какие последствия попадания в Сумах

В результате удара в доме повредило окна и стены многоэтажки с шестого по второй этажи. Сейчас продолжается разбор завалов. Спасатели достали тела двух людей, это мужчина и женщина.

Спасателям удалось спасти 4 человек, среди них 1 ребенок, также эвакуированы 118 человек. По данным ГСЧС, по состоянию на 06:00 известно о 9 пострадавших. О погибших чрезвычайники не сообщают.

06:00, 30 января

Потери врага на 30 января

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 835940 (+1270) человек,
  • танков – 9890 (+4),
  • боевых бронированных машин – 20614 (+17),
  • артиллерийских систем – 22412 (+17),
04:00, 30 января

Взрывы слышали в Брянской области

Целью атаки могла быть распределительная станция нефтепровода "Дружба" вблизи населенного пункта Новозыбков.

Нефтепровод "Дружба" – это стратегический объект, имеющий ключевое значение для поставки нефти из России в белорусские нефтеперерабатывающие заводы и в Европу. Через него транспортируют около 33 миллионов тонн нефти в год.

02:09, 30 января

В Киеве и в области работала ППО

Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
– говорится в публикации.

В ОВА также призвали граждан соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников. Незадолго после этого громко было в Киеве.

00:40, 30 января

В Сумах российский беспилотник попал в многоэтажку

Вражеский беспилотник попал в многоэтажный дом. По словам Артема Кобзаря, в результате удара были повреждены окна и стены. На месте удара уже работает "скорая" и спасатели.

На месте удара развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.