Россия массированно атаковала "Шахедами", в ряде городов раздавались взрывы: хронология 946 дня войны

В Украине продолжаются 946 сутки полномасштабной войны, которую развязала Россия. Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения, давая противнику достойный отпор.

О главных событиях дня по состоянию на 26 сентября, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Выступление Зеленского в Генассамблее ООН, ядерные угрозы Путина: хронология 945 дня войны