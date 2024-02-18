Ночная атака на Харьковщину и Полтавщину: хронология 725 дня войны

Почти два года продолжается полномасштабная война. Россия продолжает террор гражданских и не оставляет попыток захватить все больше украинских территорий. Силы обороны дают мощный отпор врагу.

Какая ситуация на фронте сегодня, о новых военных преступлениях оккупантов и главных новостях 18 февраля пишет 24 Канал.

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