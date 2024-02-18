Ночная атака на Харьковщину и Полтавщину: хронология 725 дня войны
Почти два года продолжается полномасштабная война. Россия продолжает террор гражданских и не оставляет попыток захватить все больше украинских территорий. Силы обороны дают мощный отпор врагу.
Какая ситуация на фронте сегодня, о новых военных преступлениях оккупантов и главных новостях 18 февраля пишет 24 Канал.
Важно Украинские подразделения вывели из Авдеевки: что происходит на одном из самых тяжелых направлений
Агент "Атеш", который является военнослужащим вооруженных сил России, рассказал, что во время ожесточенных боев за Авдеевку авиация оккупантов открыла дружественный огонь и нанесла удар по позициям захватчиков. Аналитики американского Института изучения войны заявили, что превосходство России в воздухе становится угрожающим. Украине необходимы современные системы противовоздушной обороны. "Распространенное прерванное преимущество в воздухе позволило бы оккупантам проводить обычные широкомасштабные авиационные операции и бомбить украинские города за линией фронта с разрушительным эффектом", – отметили в ISW. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна решила передать всю свою артиллерию Украине, чтобы она могла противостоять врагу. Она также призвала страны Европы усиливать военную помощь, ведь другие страны еще имеют боеприпасы и системы ПВО. Лидеры государств поговорят в онлайн-режиме в ближайшее время в рамках встречи G7. Для нас эта поддержка очень важна. Говорил с Джо Байденом, он заверил: стопроцентно будет поддерживать Украину, сделает все, чтобы был положительный результат. У меня нет сомнений, что США останутся нашим стратегическим партнером, Президент добавил, что некоторые детали не будет говорить, но думает, что в рамках встречи G7 в ближайшее время встретится с Байденом онлайн. Видео с самолетом распространилось в интернете вечером 17 февраля. Предположительно, на нем зафиксировано падение одного из сбитых Су в Луганской области. Момент вероятного сбития российского самолета Су в Луганской области: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика 18+) В Полтавском районе слышали взрыв. Перед этим Воздушные силы предупреждали, что к городу приближаются вражеские БПЛА. Пресс-офицер Третьей штурмовой бригады сказал, что критический момент уже выполнен, впрочем, эта операция достаточно большая. Не только моя бригада. Думаю не мне говорить о ее завершении. Пока она в процессе. Но самый критический момент, он пройден, В Харькове слышны взрывы. Накануне глава МИД встретился с китайским коллегой. Темами разговора стали торговля, двусторонние отношения и необходимость восстановления справедливого и прочного мира в Украине.
После захвата Авдеевки россияне нанесли удар по собственным позициям
Превосходство России в воздухе становится угрожающим, – ISW
В Дании призвали Европу усилить помощь
Зеленский поговорит с Байденом онлайн
– сказал Зеленский.
В сети распространяется видео возможного сбития Су в Луганской области
Взрывы на Полтавщине
Критический момент прошел, – 3 ОШБр о выходе из Авдеевки
– заявил Александр Бородин.
Кулеба встретился с Ван И
Агент "Атеш", который является военнослужащим вооруженных сил России, рассказал, что во время ожесточенных боев за Авдеевку авиация оккупантов открыла дружественный огонь и нанесла удар по позициям захватчиков.
Аналитики американского Института изучения войны заявили, что превосходство России в воздухе становится угрожающим. Украине необходимы современные системы противовоздушной обороны.
"Распространенное прерванное преимущество в воздухе позволило бы оккупантам проводить обычные широкомасштабные авиационные операции и бомбить украинские города за линией фронта с разрушительным эффектом", – отметили в ISW.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна решила передать всю свою артиллерию Украине, чтобы она могла противостоять врагу. Она также призвала страны Европы усиливать военную помощь, ведь другие страны еще имеют боеприпасы и системы ПВО.
Лидеры государств поговорят в онлайн-режиме в ближайшее время в рамках встречи G7.
Для нас эта поддержка очень важна. Говорил с Джо Байденом, он заверил: стопроцентно будет поддерживать Украину, сделает все, чтобы был положительный результат. У меня нет сомнений, что США останутся нашим стратегическим партнером,
Президент добавил, что некоторые детали не будет говорить, но думает, что в рамках встречи G7 в ближайшее время встретится с Байденом онлайн.
Видео с самолетом распространилось в интернете вечером 17 февраля. Предположительно, на нем зафиксировано падение одного из сбитых Су в Луганской области.
Момент вероятного сбития российского самолета Су в Луганской области: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика 18+)
В Полтавском районе слышали взрыв. Перед этим Воздушные силы предупреждали, что к городу приближаются вражеские БПЛА.
Пресс-офицер Третьей штурмовой бригады сказал, что критический момент уже выполнен, впрочем, эта операция достаточно большая.
Не только моя бригада. Думаю не мне говорить о ее завершении. Пока она в процессе. Но самый критический момент, он пройден,
В Харькове слышны взрывы.
Накануне глава МИД встретился с китайским коллегой. Темами разговора стали торговля, двусторонние отношения и необходимость восстановления справедливого и прочного мира в Украине.