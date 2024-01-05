Оккупанты запустили "Шахеды": хронология 681 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится 23 месяц. Оккупанты продолжают террор мирного населения и не оставляют попыток захватить наши территории.

О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях россиян, борьбе украинцев на фронте, в тылу и на международной арене, главных новостях 5 января пишет 24 Канал.

Кстати В 2023 году ВСУ уничтожили в 2,5 раза больше россиян, чем в 2022 году: итоги года на фронте