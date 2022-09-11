В россии уже ноют, что хотят переговоров
Контрнаступление ВСУ разворачивается просто с молниеносной скоростью. Оккупанты бегут из наших земель в истерике и панике.
Пропагандисты уже не знают, как менять свои пластинки и что-либо объяснять. В то же время путинские приспешники продолжили свое нытье о переговорах, информирует 24 канал.
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Оккупантам захотелось переговоров
О переговорах еще раз начал говорить министр иностранных дел россии сергей лавров. Пропагандисты брали у него интервью.
Путинский приспешник, как ни в чем не бывало, снова нагло говорит, что россия не отказывается от переговоров с Украиной.
Более того, был даже намек на угрозы и запугивание. Мол, чем больше откладывается процесс, тем сложнее будет договориться.
Сложнее будет только для россии. Ведь оккупанты боятся, потому что наша победа уже близко. Их поражение и падение империи также произойдет быстро.
Фантазии россиян о переговорах
- Оккупанты уже не только фантазируют о том, что нужно садиться за стол переговоров. Они уже хотят переговоры с Западом. Конечно, намерены все перекрутить так, будто цивилизованный мир не может без россии. На самом же деле врагу нужно избавиться от санкций, которые беспощадно уничтожают его экономику.
- В россии решили даже называли свои "условия" Киеву для переговоров. Более того, москва якобы ждет, пока украинская сторона сама предложит сесть за стол переговоров.
- Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина ни в коем случае не пойдет на переговоры с россией в нынешней ситуации. А ведь новый условный "Минск-3" может буквально уничтожить государство.
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