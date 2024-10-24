Россия атаковала "Шахедами", в Крыму гремели взрывы: хронология 974 дня войны
В Украине продолжаются 974 сутки полномасштабной войны, которую развязала Россия. Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения, давая противнику достойный отпор.
О главных событиях дня по состоянию на 24 октября, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
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В DeepState отметили, что в течение суток россиянам удалось продвинуться в В Киевской ОВА сообщили, что в области снова работала противовоздушная оборона по "Шахедам". Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности, Взрывы во временно оккупированном Севастополе, что в Крыму, прогремели ночью. Сначала о них писали местные телеграмм-каналы, а впоследствии подтвердила и оккупационная власть. По данным телеграмм-канала "Крымский ветер", очевидцы также писали и о "работе ПВО" в Балаклаве, что вблизи города. Также громкие звуки прогремели и возле аэропорта Бельбек, что также недалеко от Севастополя.
Враг продвинулся в Селидово и не только
В Киеве и области слышали взрывы
– писали в администрации.
В Севастополе вблизи аэропорта Бельбек слышали взрывы
В DeepState отметили, что в течение суток россиянам удалось продвинуться в
В Киевской ОВА сообщили, что в области снова работала противовоздушная оборона по "Шахедам".
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
Взрывы во временно оккупированном Севастополе, что в Крыму, прогремели ночью. Сначала о них писали местные телеграмм-каналы, а впоследствии подтвердила и оккупационная власть.
По данным телеграмм-канала "Крымский ветер", очевидцы также писали и о "работе ПВО" в Балаклаве, что вблизи города. Также громкие звуки прогремели и возле аэропорта Бельбек, что также недалеко от Севастополя.