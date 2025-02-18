Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Украина уже "безвозвратно потеряла" оккупированные территории. Российский чиновник цинично сказал, что наше государство должно уступить еще часть своих регионов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

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Россия снова требует территориальных уступок от Украины

Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН 17 февраля заявил, что Украина "безвозвратно потеряла" Крым, а также часть Донецкой и Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В то же время постпред России в ООН цинично намекнул, что мирные переговоры должны "исправить" ситуацию в этих областях, и что Украина "должна уступить остальные части этих четырех областей, которые сейчас контролирует".

Небензя требует, чтобы Украина уступила примерно 30% территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас не оккупированы Россией. Сейчас российские войска оккупировали примерно 99% территории Луганской области,

– говорится в отчете.

Россиянин также требовал, чтобы Украина в будущем стала "демилитаризованным" нейтральным государством, а также чтобы наша страна не присоединялась ни к каким альянсам или блокам по безопасности.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг возможность того, что Россия пойдет на территориальные уступки во время будущих переговоров.

В конце концов аналитики утверждают, что заявление российского постпреда в ООН повторяет слова президента России Владимира Путина, который в июне 2024 года заявил, что Украина "должна вывести свои войска и передать России любые неоккупированные территории в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях".