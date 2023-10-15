Продолжаются интенсивные бои: россияне хотят окружить Купянск и штурмуют ночью

В полосе Восточной группировки войск ВСУ сейчас продолжаются интенсивные боевые действия. Противник продолжает давить и сосредотачивать свои силы на Лиманском и Купянском направлениях.

За прошедшие сутки Силы обороны отразили 17 атак противника – 10 на Купянском и 7 на Лиманском направлениях. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник прессслужбы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш, пишет 24 Канал.

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Силы обороны уничтожили 165 оккупантов на Лимано-Купянском направлении

"В полосе Восточной группировки войск сейчас продолжаются интенсивные боевые действия, противник продолжает давить и сосредотачивать свои силы на Лиманском и Купянском направлениях", – сказал Евлаш.

Он отметил, что противник продолжает применять РСЗО, ствольную артиллерию, танки и тяжелую бронированную технику. Кроме того, враг не прекращает наносить авиаудары из самолетов Су-25, Су-35, а также применяет вертолеты Ка-52 "Аллигатор".

Во время боевых столкновений Силам обороны Украины удалось уничтожить 165 оккупантов на Лимано-Купянском направлении и ликвидировать немало техники.

Россияне штурмуют даже ночью

Илья Евлаш рассказал, что на Лимано-Купянском направлении Россия применяет такие подразделения как "шторм-z". Оккупанты пытаются "раздробить" подразделения, чтобы усложнить их уничтожение украинской артиллерией и расчетами беспилотников.

Спикер сообщил, что россияне пытаются штурмовать ночью в плохую погоду.

По его словам, Россия активно применяет артиллерию и работает по позициям украинских военных с максимально крайних граничных дистанций, чтобы обезопасить свои артиллерийские системы от попаданий украинских контрбатарейных подразделений, а также выявления и нанесения ударов FPV-дронами.

Евлаш добавил, что на Лимано-Купянском направлении противник сосредотачивает большие массивы бронетехники. Спикер сказал, что россияне, понеся большие потери, восстанавливаются и со временем снова прибегают к наступлению.

Россия хочет окружить Купянск

Илья Евлаш заявил, что россияне пытаются атаковать украинские силы на Купянском направлении с целью окружить Купянск и выйти на рубеж реки Оскол, чтобы пробить себе сухопутный коридор до Боровой.

Однако спикер подчеркнул, что попытки оккупантов штурмовать оборонительные заграждения – безуспешны. Россияне несут большие потери и отходят обратно.

Он сообщил, что на Лимано-Купянском направлении противник продолжает давить в районе Макеевки, Сеньковки, Ивановки, Серебрянского лесничества, а также вблизи Торского.

По его словам, враг не прекращает использовать штурмовые отряды "шторм-z", разные мотострелковые и танковые подразделения.

Больше всего Россия использует подразделения 20-й, 6-й и 1-й танковой армии, чтобы прорвать оборону украинских войск. Однако украинские военные держат оборону и наносят потери врагу.

В Генштабе сообщили о ситуации на фронте

В течение суток, по данным Генштаба ВСУ, на фронте произошло 57 боевых столкновений. Враг нанес 7 ракетных и 54 авиационных ударов, совершил 22 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.