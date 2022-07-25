На самом деле россию мы уже остановили, – военный эксперт

Украинские защитники активно ликвидируют вражеские склады с боеприпасами, командные пункты, казармы. Впрочем, оккупанты продолжают попытки наступать на Востоке нашей страны.

Сейчас на фронте тактическое равновесие

На самом деле, своими ударами украинские военные уже остановили врага. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

Обратите внимание В Украину уже следуют новые HIMARS, беспилотники Phoenix Ghost и боеприпасы, – Пентагон

По его словам, уже несколько недель на линии фронта можно наблюдать так называемое тактическое равновесие.

То есть у противника нет сил и средств, чтобы совершать прорывные наступательные операции вглубь Украины. Но у нас до сих пор нет достаточного количества, в первую очередь, реактивных систем залпового огня и, конечно, ствольной артиллерии,

– объяснил эксперт.

Он надеется, что в перспективе Украине рано или поздно предоставят авиацию, чтобы на самом деле переломить ход войны.

У россиян еще много артиллерии

Вместе с тем Черник подчеркнул, что война россии против Украины на 95% является войной артиллерии. А низовых артиллерийских вооружений у противника еще достаточно много. Речь идет о 6000 рабочих стволах, а также около 700 РСЗО "Град", "Ураган", "Смерч" и т.д. Эксперт считает это достаточно большой и серьезной силой, которой нельзя пренебрегать.

"На мой взгляд, сейчас мы в начале стратегии истощения врага. Мы только в последние дни нащупали настоящую, правильную, эффективную стратегию уничтожения противника в глубину его тыла вплотную к российско-украинской границе", – убежден он.

Также Черник отметил, что наши военные научились уникально пользоваться уже знаменитыми HIMARS. По его мнению, украинцы стали авторами новейшей тактики использования этих систем, которую эксперт назвал скоростной украинской бричкой.

Мы можем уже наносить серьезные удары по большим боекомплектам противника. А противник не может заходить большими эшелонами в направлении Дебальцево или Изюма, а значит, это существенно усложняет ему логистику,

– говорит он.

Однако считать врага дураком, по убеждению эксперта, нельзя, даже если он таков. Черник объяснил, что россияне научились быстро перегружать эти склады, привлекли достаточно большое количество автомобилей и личного состава, хотя в контексте применения сил стоимость этого существенно выросла.

"Это свидетельствует лишь о том, что противник еще не сломался, и до переломной точки еще далеко", – подытожил он.

Военный эксперт Черник оценил ситуацию на фронте: смотрите видео

Последние новости с фронта: коротко