Очередная атака "Шахедов", в Киеве пожар в многоэтажке: хронология 988 дня войны

Российская армия не прекращает атаки по Украине и пытается продвинуться вглубь наших территорий. В то же время Силы обороны продолжают давать отпор захватчикам в полномасштабной войне.

Так, 7 ноября начался 988-й день полномасштабной войны. О главных событиях этого времени, ситуации на фронте, продвижении наших защитников и атаки врага – читайте в материале 24 Канала.

К теме Трудная ситуация в Волчанске, россияне приближаются к Курахово: хронология 987 дня войны