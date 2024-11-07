Очередная атака "Шахедов", в Киеве пожар в многоэтажке: хронология 988 дня войны
Российская армия не прекращает атаки по Украине и пытается продвинуться вглубь наших территорий. В то же время Силы обороны продолжают давать отпор захватчикам в полномасштабной войне.
Так, 7 ноября начался 988-й день полномасштабной войны. О главных событиях этого времени, ситуации на фронте, продвижении наших защитников и атаки врага – читайте в материале 24 Канала.
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Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Президент Украины отметил, что поздравил избранного президента США с "исторической убедительной победой". Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество. Сильное и непоколебимое лидерство США жизненно важно для мира и для справедливого мира, Утром в Печерском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. Так, в Печерском районе в результате падения обломков БпЛА вспыхнули верхние этажи в доме. Сейчас стало известно, что произошло частичное разрушение конструкций дома на уровне 31 этажа, есть сильное задымление. В то же время информация о пострадавших не поступала. Ночью в Голосеевском районе в результате падения обломков БпЛА вспыхнул пожар на территории гаражного кооператива. Огонь также охватил СТО, которое расположено рядом. В общем, пожар распространился на около 300 квадратных метров. Сейчас информация о пострадавших не поступала. В ночь на 7 ноября российская армия в очередной раз запустила по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Под прицелом врага в очередной раз оказался Киев и область. С ночи в столице работали системы ПВО.
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом
– написал Зеленский в сети.
Пожар в многоэтажке после атаки
В Киеве вспыхнули пожары в результате атаки "Шахедами"
Очередная атака "Шахедами"
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Президент Украины отметил, что поздравил избранного президента США с "исторической убедительной победой".
Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество. Сильное и непоколебимое лидерство США жизненно важно для мира и для справедливого мира,
Утром в Печерском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. Так, в Печерском районе в результате падения обломков БпЛА вспыхнули верхние этажи в доме. Сейчас стало известно, что произошло частичное разрушение конструкций дома на уровне 31 этажа, есть сильное задымление.
В то же время информация о пострадавших не поступала.
Ночью в Голосеевском районе в результате падения обломков БпЛА вспыхнул пожар на территории гаражного кооператива. Огонь также охватил СТО, которое расположено рядом. В общем, пожар распространился на около 300 квадратных метров.
Сейчас информация о пострадавших не поступала.
В ночь на 7 ноября российская армия в очередной раз запустила по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Под прицелом врага в очередной раз оказался Киев и область.
С ночи в столице работали системы ПВО.