Российская армия не прекращает активных штурмов на Покровском и Торецком направлениях в Донецкой области. Там состоялась почти половина всех атак врага по линии фронта.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 129 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара, а также 74 авиаудара. Кроме этого, совершил 4 883 обстрелы, из них 129 – из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на Востоке Украины

Навраг продолжал наступательные (штурмовые) действия, в целом произошло. Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск Харьковской области.

Возле Глубокого были бои: смотрите на карте

Наколичество боевых столкновений за сутки. Силы обороны отбивали атаки врага в районе Синьковки Харьковской области.

В районе Синьковки ВСУ отбили атаки: смотрите на карте

Нанаши войскапротивника в районах Новосергиевки Харьковской области, Макеевки, Невского Луганской области; Тернов Донецкой области.

Враг пытался атаковать в районе Новосергиевки: смотрите на карте

НаСилы обороныв районах населенных пунктов Верхнекаменское и Спорное.

Силы обороны отбили штурмы врага возле Верхнекаменского: смотрите на карте

Наукраинские защитникипрорвать оборону наших защитников в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области.

Украинские защитники остановили врага в районе Андреевки: смотрите на карте

Наврагв нашу оборону в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.

Какова ситуация вблизи Нью-Йорка: смотрите на карте

Нанаши защитникив районах населенных пунктов Новоалександровка, Веселое, Сергеевка, Яснобродовка, Воздвиженка, Тимофеевка, Новоселовка Первая и Калиновое, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

ВСУ отбили врага у Новоалександровки: смотрите на карте

НаСилы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Парасковиевка, где врагнаших войск.

Россияне пытались наступать на Красногоровку: смотрите на карте

Какова ситуация на Юге

Напротивник совершилпрорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Константиновка и Раздольное Донецкой области.

Враг атаковал в районе Константиновки: смотрите на карте

Напроизошлов районе Малой Токмачки и Новоандреевки Запорожской области.

Что происходит в районе Малой Токмачки: смотрите на карте

Как изменился фронт на других направлениях

Навраг пытается атаковать наши позиции в островной зоне. За прошедшие сутки совершилна позиции Сил обороны.Наоперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе с, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.