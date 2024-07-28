Горячими остаются Покровское и Торецкое направления: карта боевых действий за 28 июля
Источник:Генштаб ВСУ
Российская армия не прекращает активных штурмов на Покровском и Торецком направлениях в Донецкой области. Там состоялась почти половина всех атак врага по линии фронта.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 129 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара, а также 74 авиаудара. Кроме этого, совершил 4 883 обстрелы, из них 129 – из реактивных систем залпового огня.
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Что происходит на Востоке УкраиныНа Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, в целом произошло 9 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск Харьковской области.
Возле Глубокого были бои: смотрите на картеНа Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило три. Силы обороны отбивали атаки врага в районе Синьковки Харьковской области.
В районе Синьковки ВСУ отбили атаки: смотрите на картеНа Лиманском направлении наши войска отбили 14 атак противника в районах Новосергиевки Харьковской области, Макеевки, Невского Луганской области; Тернов Донецкой области.
Враг пытался атаковать в районе Новосергиевки: смотрите на картеНа Северском направлении Силы обороны отбили восемь атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Спорное.
Силы обороны отбили штурмы врага возле Верхнекаменского: смотрите на картеНа Краматорском направлении украинские защитники остановили шесть попыток противника прорвать оборону наших защитников в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области.
Украинские защитники остановили врага в районе Андреевки: смотрите на картеНа Торецком направлении враг 28 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.
Какова ситуация вблизи Нью-Йорка: смотрите на картеНа Покровском направлении наши защитники отразили 29 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Веселое, Сергеевка, Яснобродовка, Воздвиженка, Тимофеевка, Новоселовка Первая и Калиновое, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
ВСУ отбили врага у Новоалександровки: смотрите на картеНа Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Парасковиевка, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Россияне пытались наступать на Красногоровку: смотрите на карте
Какова ситуация на ЮгеНа Времовском направлении противник совершил семь безуспешных попыток прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Константиновка и Раздольное Донецкой области.
Враг атаковал в районе Константиновки: смотрите на картеНа Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения в районе Малой Токмачки и Новоандреевки Запорожской области.
Что происходит в районе Малой Токмачки: смотрите на картеНа Приднепровском направлении враг пытается атаковать наши позиции в островной зоне. За прошедшие сутки совершил три неудачные атаки на позиции Сил обороны.