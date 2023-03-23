ВСУ сдерживают россиян на Востоке, отражено более 80 атак: карта боевых действий за 23 марта

Российские оккупационные войска в дальнейшем сосредоточены на Востоке Украины, где ведут наступательные действия на нескольких направлениях. В планах россиян захватить Донецкую и Луганскую области до конца марта.

Россияне продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. На других направлениях противник обороняется.

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За прошедшие сутки подразделениями Сил обороны отбиты 83 вражеских атаки на восточном участке фронта.

Какая ситуация на направлениях фронта

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломить нашу оборону. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Белогоровка и Верхнекамянское.

Противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Крохмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Белогоровка – Луганской, а также Терны, Колодцы, Северск, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

Россияне наступают в районе Белогоровки: карта боевых действий

На Бахмутском направлении враг продолжает ведение наступательных действий, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки противника в Бахмуте, Богдановке и Предтечине.

Враг обстрелял более 15 населенных пунктов вблизи линии столкновения, в том числе Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Александро-Шультино, Северное и Южное Донецкой области.

Силы обороны отражают атаки под Бахмутом: карта боевых действий

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил наступательные действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Победа – успеха не имел.

Вражеским обстрелам подверглись более 20 районов населенных пунктов, в частности, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

Россияне наступают в районе Марьинки: карта боевых действий

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелы подверглись районам более 45 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения, в частности, Малиновка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области, а также Гавриловка, Ивановка, Зеленовка, Днепровский и город Херсон.

Силы обороны отработали по оккупантам

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок противника не выявлено. Российское руководство продолжает использовать инфраструктуру Беларуси для подготовки своих войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка, Архиповка и Михальчина Слобода Черниговской области; Демьяновка, Эсмань, Атинское, Искрисковщина, Белополье, Волфино, Павловка, Басовка, Юнаковка и Краснополье на Сумщине и Басове, Гоптовка, Стрелка, Веселое, Волчанск, Охримовка, Красное Первое и Кондрашовка на Харьковщине.

За сутки украинская авиация нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника, боеприпасов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы врага.