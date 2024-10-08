Атака "Шахедов", пожар на нефтебазе в Феодосии: хронология 958 дня войны

Ночью на 8 октября оккупанты снова атаковали Украину "Шахедами". На нефтебазе в Феодосии, которую атаковали Вооруженные силы Украины, ночью вспыхнула еще одна цистерна.

О главных новостях 8 октября, последствия обстрела дронами, последствия взрывов на оккупированном полуострове, ситуацию на фронте и международной арене – пишет 24 Канал.

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