Атака "Шахедов", пожар на нефтебазе в Феодосии: хронология 958 дня войны
Ночью на 8 октября оккупанты снова атаковали Украину "Шахедами". На нефтебазе в Феодосии, которую атаковали Вооруженные силы Украины, ночью вспыхнула еще одна цистерна.
О главных новостях 8 октября, последствия обстрела дронами, последствия взрывов на оккупированном полуострове, ситуацию на фронте и международной арене – пишет 24 Канал.
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В ночь на 8 октября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено три БпЛА типа "Shahed 131/136". Пятеро мужчин и одна женщина получили ранения в результате российских атак по Запорожью. Сейчас в ОГА поступило 16 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Российские военные ночью запускали ударные дроны-камикадзе. В ряде областей объявляли воздушную тревогу. Пожар вспыхнул ночью. К нефтебазе помчались скорые и пожарные машины. Ранее сообщалось о двух уничтоженных и трех поврежденных цистернах.
В Николаевской области ликвидировали вражеские ударные дроны
Российские войска обстреляли Запорожскую область
Россия запустила "Шахеды" для атаки по Украине
На атакованной ВСУ нефтебазе в Феодосии загорелась еще одна цистерна
В ночь на 8 октября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено три БпЛА типа "Shahed 131/136".
Пятеро мужчин и одна женщина получили ранения в результате российских атак по Запорожью.
Сейчас в ОГА поступило 16 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Российские военные ночью запускали ударные дроны-камикадзе. В ряде областей объявляли воздушную тревогу.
Пожар вспыхнул ночью. К нефтебазе помчались скорые и пожарные машины.
Ранее сообщалось о двух уничтоженных и трех поврежденных цистернах.