В приоритете вопросы фортификации и мобилизации, – Умеров о сотрудничестве с местными властями
Министерство обороны Украины активно сотрудничает с областными и районными военными администрациями. Это нужно для того, чтобы защитить гражданское население от агрессивной войны, начатой Россией.
Об этом заявил Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. По его словам, приоритетными пунктами этого сотрудничества является мобилизация и обустройство фортификационных сооружений, передает 24 Канал.
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Умеров рассказал о сотрудничестве с местными властями
Министр обороны отметил, что сейчас орган объединяется вместе с областной военной администрацией по важным задачам по защите населения. Так, министерство вместе с местными властями работает на разных уровнях по вопросу фортификации.
"Ставим в приоритет – линии полос и так далее", – подчеркнул Умеров.
Кроме того, он отметил, что министерство также работает с военными администрациями по вопросу мобилизации. На Конгрессе он представил план совместных действий вместе с областными и районными военными администрациями.
Будем фокусироваться на фортификации и рекрутинге,
– сказал министр.
Министр обороны сказал, может ли сельский голова подписывать повестки.
- Рустем Умеров поставил окончательную точку в вопросе, может ли сельский голова подписывать повестки военнообязанным украинцам. По словам министра, такие действия абсолютно законны.
- В частности, Умеров в этом вопросе ссылался на постановление Кабинета министров, разрешающее такие действия руководителям сельских советов. Они могут формировать и подписывать повестки.
- Министр также сообщил, что другие связанные с мобилизацией вопросы законодательно прорабатываются. По его словам, эти вопросы будут озвучены после того, как их одобрит Верховная Рада.
- Рустем Умеров также опроверг заявления, что Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного могут отстранить от занимаемой должности. По словам министра, сейчас такой вопрос не рассматривают.
- Он добавил, что знает, что вопрос отставки Залужного "раскачивают" как изнутри, так и снаружи. Однако еще раз подчеркнул, что на сегодня вопрос отставки Залужного отсутствует.