Как быстро "загнутся" планы оккупантов: эксклюзивный стрим с военным Евгением Карасем
28 июля 2022 , 19:45Читати новину українською
На ютубе 24 канала – эксклюзивный стрим ведущего Игоря Гаврищака с украинским военным и общественным активистом Евгением Карасем. В первую очередь, они обсудят, насколько быстро "загнутся" планы оккупантов и их так называемая "спецоперация".
Также Карась расскажет о проблемах российских захватчиков и их перспективах на украинской земле. Ведь кому, как ни военному, который непосредственно защищает родную страну от российского нашествия на фронте, знать, сколько еще черных пакетов нужно докупить врагам, чтобы хватило на всех.
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Трансляция стрима Игоря Гаврищака с Евгением Карасем на ютубе 24 канала начнется 28 июля в 20:00. Просмотреть ее можно по ссылке.
Эксклюзивный стрим Гаврищака и Карася: смотрите видео
О чем раньше рассказывал Евгений Карась 24 каналу
- На предыдущем стриме с военным украинский защитник рассказал, как россияне паникуют из-за массовых ударов ВСУ по их складам с боеприпасами, пунктам командования и другим военным объектам.
- Евгений Карась отметил, что легче оккупантам не станет, ведь в августе их будет ждать еще больше "хлопков". Кроме того, ранее он говорил, что именно в августе появятся заметные результаты контрнаступления наших войск в Херсонской и Запорожской областях.
- Также он рассказывал, как сильно захватчики избегают пехотных сражений с нашими военными. По его словам, они смело воюют артиллерией, но после опыта, полученного в Киевской и Сумской областях, вступать в непосредственные бои россияне боятся.