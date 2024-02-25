На Рождество уже был на Востоке: как журналист 24 Канала в 20 лет попал в горячую точку АТО

Журналист 24 Канала Вячеслав Журба был одним из тех защитников, которые защищал наше государство с начала войны на Востоке Украины. В зону АТО журналист попал, когда ему было всего 20 лет.

Таким образом для военного настоящая война началась не 24 февраля 2022 года, а на 8 лет раньше. Об этом Журба рассказал журналисту 24 Канала у материале "День, когда (не)началась война․ Истории воинов, которые познали ее по-разному и объединены борьбой".

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Для журналиста Журбы война началась далеко до 24 февраля

В 2014 году журналист 24 Канала Славик Журба, которому в то время было 19 лет, принимал активное участие в Революции Достоинства. После победы Майдана появилось ощущение облегчения, несмотря на высокую цену, заплаченную за победу. Фокус сместился в сторону восстановления государства и его приближения к европейскому направлению, который отстаивала Революция Достоинства.

Сначала колеблясь, идти ли на фронт из-за нехватки военного опыта, будучи студентом второго курса Львовского национального университета, Вячеслав в конце концов узнал о возможности присоединиться к добровольческому батальону осенью того же года от своего друга.

Когда встал вопрос, идти на войну или нет, то оно, скажем так, и не стояло. Проблема была в том, что тогда еще сохранялось недоверие к государственным структурам. А еще я был астматиком и знал, что меня в армию не возьмут. Поэтому путь для меня был только в "добробат". Это сейчас армия – когда ты там служишь и тебе не стыдно, а тогда было совсем по-другому. А вот добровольческий батальон, "Правый сектор" – это в наших глазах выглядело круто,

– вспоминал Славик в интервью в 2021 году.

Далее Славик Журба прошел обучение в Карпатах, где и встретил свое 20-летие, и обучение в Десне. Среди тех, кто тогда шел на войну, были люди разного возраста, с боевым опытом и без. Наш коллега тогда был одним из самых молодых среди бойцов.

Военный встретил новый 2015 год в учебном центре, а затем быстро отправился на Восток, чтобы приступить к выполнению своих обязанностей. Во время пребывания в регионе наш коллега прошел ужасное испытание в Широкино, где колонна, с которой он ехал, попала под вражеский обстрел при въезде в село. После этого "боевого крещения" Славик мужественно прошел несколько ротаций на одном из самых напряженных участков зоны АТО.