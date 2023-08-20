Тестирование самолетов Gripen, в Чернигове стало больше пострадавших: хронология 543 дня войны

Полномасштабная война в Украине уже длится почти 18 месяцев. Силы обороны продолжают наступление для деоккупации всех наших территорий. Российские военные совершают новые и новые военные преступления против гражданского населения.

О главных новостях 543 дня войны, событиях на международной арене и борьбе украинцев против агрессора пишет 24 Канал.

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"Хлопок" на Чонгарском и Геническом мостах значительно ослабил логистику оккупантов. Все свои силы они бросили на их ремонт. Там задействованы инженерные и технические ресурсы врага. Об этом 24 Каналу рассказала представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк.В Изюм Харьковской области вернулась почти половина жителей. Впрочем, местные беспокоятся о проблеме с отоплением домов зимой. Некоторые из них будут без тепла. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. В Изюме устанавливают модульные котельные, чтобы хотя бы частично разрешить ситуацию.Инструкторы в Испании провели наших защитников под крики "Слава Украине!". Трогательное видео обнародовали в сети.

00:54 Владимир Зеленский в обращении к украинцам сообщил, что удалось договориться со Швецией об изготовлении CV-90 в нашем государстве. Кроме того, заявил, что у нас есть прорывный результат относительно Gripen – классных, современных шведских боевых самолетов. Наши воины уже начинают их тестировать.

Глава государства рассказал, что в результате российского удара в Чернигове погибли 7 человек. Раненых и травмированных – 144 и среди них 15 детей.

Полное обращение президента: смотрите видео

The Telegraph пишет, что Китай поставляет России вертолеты, дроны и металлы. Согласно расследованию, Москва от Пекина получила десятки тысяч поставок с начала полномасштабного вторжения.Информация о месте проведения выставки дронов в Чернигове не была в открытом доступе. Об этом заявила один из организаторов – руководитель Victory Drones, ветеранка и общественный деятель Мария Берлинская.