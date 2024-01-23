Комбинированная атака на Украину, десятки пострадавших и жертвы: хронология 699 дня войны

Россия продолжает террор гражданского населения Украины. Оккупанты нанесли комбинированный удар. К сожалению, есть жертвы и многие пострадавшие.

О новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте и международной арене, главных новостях 699 дня войны пишет 24 Канал.

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