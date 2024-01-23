Комбинированная атака на Украину, десятки пострадавших и жертвы: хронология 699 дня войны

23 января 2024, 06:28
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Россия продолжает террор гражданского населения Украины. Оккупанты нанесли комбинированный удар. К сожалению, есть жертвы и многие пострадавшие.

О новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте и международной арене, главных новостях 699 дня войны пишет 24 Канал.

Смотрите также Россияне захватили Крахмальное и давят на Авдеевку: как изменилась карта боевых действий за неделю

 

15:30, 23 января

В Харькове снова выросло количество погибших

Глава Харьковской ОВА Олег Синеегубов рассказал, что количество жертв в результате утренней атаки по городу в очередной раз возросло. Под завалами дома чрезвычайники обнаружили тело 21-летней девушки.

Тело погибшей деблокируют из-под завалов дома спасатели. Всего в результате утренних обстрелов Харькова 6 человек погибли,
– сообщил он.

15:01, 23 января

Кабмин согласовал мэра Мелитополя Ивана Федорова на должность главы Запорожской ОГА

На заседании 23 января Кабинет Министров Украины поддержал указ Владимира Зеленского. Речь идет об освобождении от должности председателя Запорожской ОГА Юрия Малашко. Отныне этот пост занимает Иван Федоров.

14:30, 23 января

Россия держала наготове 20 "Калибров" в Черном море

В Черном море постепенно утихает шторм, чем не могут не воспользоваться россияне. Противник наполнил свою корабельную группировку еще одним подводным ракетоносителем.

13:48, 23 января

Оккупанты запустили ракеты из Курской области

В Воздушных силах сообщили, что агрессор запустил ракеты из Курской области на Юго-Запад.

13:47, 23 января

Игнат объяснил, почему тревога распространилась на пол Украины

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ рассказал, что речь идет сразу о трех угрозах.

"Сначала было информирование в 13:15 об угрозе тактической авиации с Юга, затем располагаем информацией об угрозе применения баллистического вооружения на Севере и Востоке. Также взлетели самолеты Ту22м3 в районе Липецка. Есть угроза применения крылатых ракет Х-22", – отметил Юрий Игнат.

13:33, 23 января

В Черкасской области мужчина ранил военного

В Умани местный житель на автобусной остановке ранил военного ножом. Инцидент произошел на фоне ссоры.

Об этом журналистам рассказала спикер Черкасской областной прокуратуры. Богдана Кулик подчеркнула, что нападающему уже сообщили о подозрении.

13:25, 23 января

В Киеве и ряде областей снова объявили тревогу

Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с Востока и для северных областей.

13:14, 23 января

На Закарпатье во двор депутата бросили гранату

Во двор местного депутата в Закарпатской области неизвестные бросили гранату. На место вызова сразу прибыла полиция.

13:13, 23 января

Россия тратит деньги "на черный день", чтобы продолжать войну против Украины

Россия продолжает активную войну против Украины. Финансирование агрессии происходит, в частности, за счет государственных фондов.

В течение 2023 года страна-агрессор израсходовала значительную часть ликвидной части Фонда национального благосостояния. Расходы составили 4 триллиона рублей из общей суммы 9 триллионов рублей, сообщают в росСМИ.

13:05, 23 января

Зеленский отреагировал на российские обстрелы

Президент отметил, что идет спасательная операция после очередной российской атаки против наших городов и людей – сознательного террора против обычных жилых домов в Киеве, Харькове, Павлограде.

Зеленский сообщил, что на сейчас в Киеве пострадали 22 человека. В Павлограде российский террор унес жизни одного человека.

В Харькове из-за атаки террористов, по предварительным данным, погибли 5 человек, 51 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения. Из-под завалов спасены 27 человек.

12:54, 23 января

Вокруг Петербурга устанавливают ПВО

Российские телеграммы пишут, что вокруг Санкт-Петербурга устанавливают средства противовоздушной обороны. В частности, речь идет о зенитно-ракетных комплексах С-300.

12:42, 23 января

Украинцы в течение недели сообщали о вероятном пребывании Гринкевича

Советник по коммуникациям ГБР рассказала, что Роман Гринкевич не мог не знать, что он находится в розыске.

Также отметила, что украинцы в течение недели звонили правоохранителям, чтобы передать данные о том, что видели человека, похожего на младшего Гринкевича. Впрочем, Татьяна Сапьян заверила, что нашли его именно следователи ГБР.

12:39, 23 января

Нет квартиры – остался только унитаз

Жительница разрушенного дома в Харькове показала, как сейчас выглядит ее жилье. Анастасия Овчаренко отметила: "Видите этот унитаз несокрушимости? Это мой".

Последствия ракетного удара России / Фото Анастасии Овчаренко

12:22, 23 января

Россия держит наготове 20 "Калибров" в Черном море

В Силах обороны Юга сообщили, что в Черном море постепенно утихает шторм. Вражеская корабельная группировка пополнилась еще одним подводным ракетоносителем Общий залп "Калибров" – до 20 ракет.

Уровень ракетной опасности очень высок! Сигналы воздушных тревог не игнорируем!
– подчеркнули военные.

12:19, 23 января

Лавров снова заговорил о переговорах с Украиной

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров снова заговорил о переговорах с Украиной. По его словам, кремлевский диктатор не против переговоров, однако "на условиях, учитывающих национальные интересы России".

12:18, 23 января

Из-под завалов в Харькове вытащили живого мужчину

Спасатели достали из-под завалов дома в Харькове живого мужчину. Он рассказал, что под развалинами дома также находится его невеста. Об этом сообщила корреспондент 24 Канала Анна Черненко.

11:59, 23 января

Человека просто разорвало, – полиция об обстреле Харькова

Начальник Следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что одного погибшего в результате ракетной атаки России разорвало на части в собственном доме.

11:46, 23 января

Почему ВСУ сбили 21 ракету из 41 запущенной

Спикер Командования Воздушных сил рассказал, что баллистикой – "Искандер-М" били не только по Киеву, но и по другим регионам. Аналогично С-300, С-400 по Харьковской области. Х-22 также били по разным регионам – это и Сумская, и Днепропетровская области.

"Мы понимаем, что и Х-22, и С-300/С-400, и "Искандер-М" – это баллистика, которую может сбивать фактически Patriot", – заметил Юрий Игнат.

Он отметил, что сбили 15 из 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55, которые враг запустил из Каспия, одну Х-59.

"А те, что не сбили, они не все и долетели до своих целей по определенным причинам", – заявил спикер.

11:37, 23 января

В Москве "сломался" провайдер госструктур России

ГУР информирует, что в результате успешных действий неизвестных киберволонтеров в России возник масштабный сбой в работе крупного интернет-провайдера "Акадо-телеком".

Эта компания обеспечивает услугами ряд государственных структур, в том числе администрацию Путина.

11:28, 23 января

На Севере ракету уничтожили из пулемета

В Северной операционной зоне мобильным огневым группам удалось уничтожить несколько крылатых ракет россиян. Интересно, что одна из них уничтожена пулеметом "Браунинг".

11:15, 23 января

За несколько минут "сложился" подъезд

Ракета оккупантов попала прямо в жилой дом в Харькове. Один подъезд – уничтоженный до основания. Спасатели продолжают искать людей. Местные сообщили, что под завалами могут находиться по меньшей мере пять человек.

Взрыв, пожар, через несколько минут дом "сложился", мы едва успели выскочить. Половина квартир были заселены, видимо, есть люди, которые не успели выйти,
– рассказал Юрий, пострадавший.

11:06, 23 января

Разбор завалов в Харькове усложнен

Терехов отметил, что на 9 утра нет данных, какое количество людей может быть под завалами. На месте ракетных обстрелов работают спасатели. Был очень серьезный обвал. Полностью разрушен подъезд жилого дома.

ГСЧСники сейчас работают и разбирают завалы, но эта работа осложняется тем, что мы пока не можем отключить газоснабжение. Есть пламя и очень сложно работать,
– подчеркнул городской голова.

10:53, 23 января

Польша поднимала авиацию, когда россияне били ракетами по Украине

В Варшаве отреагировали на массированную ракету атаку по Украине поднятием авиации. Жителей юго-восточной части Польши предупреждали о повышении уровня шума.

10:39, 23 января

В результате обстрела Павлограда погибла женщина

Сергей Лысак рассказал, что в результате атаки россиян в одном из скверов Павлограда погибла женщина. Ей было 43 года.

10:17, 23 января

Число раненых в Харькове снова возросло

Олег Синегубов сообщил, что количество раненых в Харькове возросло до 42 человек. Среди них четверо детей в состоянии средней тяжести.

К сожалению, три человека погибли.

09:49, 23 января

Россия атаковала объекты критической инфраструктуры в Шостке

В Сумской ОВА сообщили, что в 07:05 оккупанты нанесли ракетный удар агрессором по объектам критической инфраструктуры города Шостка.

На месте работают все необходимые службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

09:48, 23 января

Сколько ракет сбили сегодня: данные Воздушных сил

Ночью агрессор нанес комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

Всего зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника, большинство выпущенных ракет тех типов, которые атакуют по баллистической траектории:

  • 4 зенитных управляемых ракеты С-300/С-400 – в направлении Харьковской области;
  • 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;
  • 8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 – в направлении Харьковской и Сумской областей;
  • 12 баллистических ракет "Искандер-М";
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34.

Наши бойцы сбили 21 вражескую ракету. Их сбивали Воздушные силы ВСУ вместе с ПВО Сил обороны,
– рассказал Главнокомандующий ВСУ.

Так, уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55; 5 баллистических ракет "Искандер-М", управляемую авиационную ракету Х-59.

09:48, 23 января

Россияне продолжают террор Донбасса

Глава ОВА сообщил:

  • в Авдеевке зафиксированы единичные обстрелы по центру города и промзоне. В Марьинской общине под огнем Красногоровка, Звездное и Победа. В Курахово погиб 1 человек, поврежден 21 частный дом.
  • Утром россияне выпустили ракету по Краматорску — 1 человек погиб, 2 ранены, повреждены 7 многоэтажек, 3 предприятия и 3 объекта социальной сферы.
  • Оккупанты обстреляли окрестности Криниц Новодонецкой общины и территорию Константиновской общины.
  • В Лиманской общине повреждены 2 дома в Новом, под огнем Торское, Заречное, Ямполь, Редкодуб и Терны.
  • В Торецке поврежден объект инфраструктуры.
  • В Часовоярской общине повреждены 5 частных домов и 3 многоэтажки. В Звановской общине обстреляны Переездное и Верхнекаменное, в Соледарской – Раздолевка и Васюковка. В Северске ранен человек, разрушен дом, еще 2 повреждены.
  • С линии фронта эвакуированы 49 человек, в том числе 5 детей.
09:45, 23 января

Если Конгресс США не примет помощь Украине, это может иметь "катастрофические последствия".

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома заявил, что мир наблюдает за решением США предоставить Украине помощь. Кирби заверил, что в случае, если США стремятся сохранить глобальное лидерство в этом вопросе, Конгресс должен немедленно принять дополнительную помощь Киеву.

Он подчеркнул, если Конгресс не примет помощь Украине, это может иметь "катастрофические последствия".

09:41, 23 января

В Киеве поврежден спортивный комплекс Укрзализныци

В результате обстрела поврежден спортивный комплекс "Локомотив". Один человек получил ранения. Сейчас на месте работают взрывотехники и ГСЧС.

09:39, 23 января

Над Киевом поражено почти два десятка воздушных целей

В КГВА констатировали, что Силами и средствами ПВО над Киевом было поражено почти два десятка воздушных целей.

09:35, 23 января

Число пострадавших в Харькове возросло до 38.

09:21, 23 января

Число раненых в Харькове резко возросло

Синегубов сообщил, что количество раненых возросло до 35 человек. Среди них двое детей 10 и 12 лет. Также отметил, что 5 человек находятся в тяжелом состоянии.

09:01, 23 января

Пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали, – Клименко

Министр внутренних дел сообщил, что 5 человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали. Клименко подробнее рассказал о последствиях российской атаки:

  • в Киеве в результате ракетного удара возникло несколько пожаров – в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. Один человек погиб, есть пострадавшие гражданские. Повреждены две многоэтажки, частное здание, автомобили.
  • Спасатели работают в Бучанском районе. Повреждены два многоэтажных дома, частный дом, хозяйственные постройки и автомобили. Пострадали три человека.
  • В результате атаки по Павлограду один человек погиб, один – травмирован.
  • Оккупанты попали в два многоэтажных дома Харькова. По предварительным данным, три человека погибли, еще около 30 пострадали.
  • Спасатели обследуют поврежденные строения, разбирают завалы. На местах работают психологи. Следователи полиции тщательно фиксируют эти преступления.

Очередная атака террористов, которая унесла жизнь и оставила сотни людей без жилья. Вот истинные намерения России: ежедневный гражданский террор,
– подчеркнул Клименко.

08:58, 23 января

Оккупанты ударили по Бериславу из авиации

Глава Херсонской ОВА сообщил, что россияне сбросили управляемую авиационную бомбу на магазин.

В результате попадания здание уничтожено до основания. К счастью, пострадавших среди местных жителей нет.

08:40, 23 января

По Киеву нанесли комбинированный удар

Представитель Киевской городской военной администрации рассказал, что враг нанес комбинированный удар.

Сначала Киев атаковали крылатые ракеты Х-101/Х-555, которые враг запустил с бортов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря, а затем враг, вероятно, атаковал баллистическими ракетами. Шаманов предположил, что это могли быть "Искандеры".

08:35, 23 января

Оккупанты атаковали Павлоград ракетами: есть жертва

Россия ударила по Павлограду в Днепропетровской области. Начальник ОВА сообщил, что есть погибший. Еще одному мужчине медики оказывают всю необходимую помощь.

Глава областного совета рассказал, что накануне вечером и ночью против 23 января оккупанты попали по Никопольщине. В частности, направили туда два дрона-камикадзе и столько же раз обстреляли из артиллерии. Под удар попали райцентр и Мировская община.

08:21, 23 января

В Киеве в квартире нашли несдетонированную часть ракеты

Кличко сообщил, что в жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили несдетонированную боевую часть ракету. Добавил, что идет эвакуация.

08:21, 23 января

В Харькове есть жертвы и много раненых

Глава Харьковской ОВА рассказал, что в результате попадания по жилому дому двое погибших – женщины 56 и 40 лет.

В медицинские учреждения госпитализировали 11 раненых, 2 женщины в тяжелом состоянии,
– заявил Синегубов.

По его данным, другие пострадавшие – в легком и среднем состояниях.

07:44, 23 января

В Харькове полностью разрушен подъезд многоэтажки

В результате утренних обстрелов в Харькове полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей.

Также в одной из частей Киевского района нет света, отчасти воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов.

07:43, 23 января

Силы обороны ликвидировали еще около 1000 оккупантов

За минувшие сутки Россия потеряла еще 960 бойцов. Кроме того, десятки единиц техники.

Потери врага на утро 23 января / Инфографика Генштаба ВСУ

07:37, 23 января

В Киеве под ударом оказались автомобили и дома: есть раненые

Начальник КГВА сообщил, что в результате ракетного удара в Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей.

Мэр Киева добавил, что несколько вызовов экстренных служб есть также в Соломенском районе. Позже стало известно, что в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Госпитализирован пострадавший.

Также в Соломенском районе произошло возгорание в нескольких квартирах жилого дома.

По уточненной информации, в результате ракетного удара в Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей.

Предварительно есть повреждения одного дома.
Кроме того, в Печерском районе зафиксировано попадание в нежилое здание.

07:37, 23 января

В Харьковской области после атаки горит газопровод, раненые дети

Была серия ударов по городу и области. Есть четыре попадания в пригороде Харькова, сообщил начальник следственного управления полиции.

Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала также одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей,
– подчеркнул Сергей Болвинов.

Добавил, что одна из российских ракет попала в газопровод. Вспыхнул пожар. На местах работают все службы.

Последствия удара по Харькову: смотрите видео 

Кроме того, враг обстрелял оздоровительный лагерь в Балаклее. Предварительно двумя ракетами С-300.

07:16, 23 января

Второй раз за сутки: в Харькове снова взрывы

Взрывы в Харькове прогремели около 07:14. Это подтвердили в полиции и горсовете.

07:02, 23 января

В Киеве раздались взрывы

Во время тревоги в столице раздались взрывы. Работала ПВО.

06:51, 23 января

Враг, вероятно, совершил повторные пуски ракет из Каспийского региона.

06:44, 23 января

Андрей Садовый сообщил, что в направлении Львова, вероятно, летят ракеты.

06:41, 23 января

Какая ситуация на фронте: утренняя сводка Генштаба

  • За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Враг нанес 3 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов с РСЗО. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные дома, другая гражданская инфраструктура.
  • Утром оккупанты нанесли ракетный удар 4 зенитными управляемыми ракетами С300/400 по гражданской инфраструктуре городов Харьков и Балаклея Харьковской области.
  • Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов.
  • На Купянском направлении защитники отразили 4 атаки врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
  • На Лиманском отбили атаку захватчиков возле Тернов Донецкой области и еще 5 атак вблизи Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.
  • На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника неподалеку от Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. За сутки 10 атак противника в районах Степового, Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
  • На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбита 21 атака.
  • На Запорожском направлении отражена атака врага в районе Работино Запорожской области.
  • На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 1 штурм позиций украинских войск, успеха не имел.
  • Наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
  • В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
  • Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству и 1 радиолокационной станции противника.
06:08, 23 января

Взлетели Ту-22м3

Ракета, вероятно, Х-59, в направлении Миргорода. Также зафиксирован взлет бортов Ту-22м3 с аэродрома "Шайковка" (Калужская область).

06:02, 23 января

Россияне запустили ракеты

Воздушные силы сообщили, что первая группа ракет в Сумской области в направлении Полтавской области.

05:30, 23 января

В Украине объявили тревогу

В Киеве и большинстве областей Украины воздушная тревога. Есть угроза ракетных обстрелов.

04:04, 23 января

Оккупанты ударили по жилой застройке Харькова

В Харькове слышали серию взрывов. Враг бил по району жилищной и гражданской застройки. Вскоре местные власти сообщили о поврежденном доме. Информацию о пострадавших уточняют.

03:45, 23 января

Взлет нескольких бомбардировщиков Ту-95МС

Воздушные силы сообщили о полете нескольких вражеских бомбардировщиков Ту-95МС в районе Каспия.

02:39, 23 января

Смогут ли уклонять уехать за границу, получив паспорт другой страны

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, как только закон о множественном гражданстве будет принят, россияне получить паспорт Украины не смогут. Что касается уклонистов, то им не стоит ожидать "лазейки", которая позволит покинуть страну.

01:41, 23 января

В Белом доме сделали важное заявление

В Белом доме считают, что следующие месяцы будут иметь критическое значение для нашего государства. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности. Джон Кирби подчеркнул, что Конгресс должен скорее принять решение, касающееся финансовой поддержки Украины.

01:07, 23 января

Гринкевич объяснил, почему после объявления в розыск уехал в Одессу

Печерский суд города Киева 22 января избирал меру пресечения для Романа Гринкевича. В зале суда он отметил, что несколько дней назад из Киева уехал в Одессу по делам.

Уверял, что якобы не знал об объявлении в розыск, потому что якобы не имел связи. Одна из причин – отсутствие у него телефона. Также отрицал попытку пересечения границы.

00:39, 23 января

Коломойскому продлили содержание под стражей

22 января Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей Игоря Коломойского до 2 марта 2024 года. Без изменений осталась сумма залога – 2,65 миллиарда гривен.

00:25, 23 января

В Британии объяснили, почему для них важна Украина

Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис отметил, что наше государство – часть Европы. В Лондоне ясно понимают, что безопасность Великобритании связана с безопасностью в Украине.

00:04, 23 января

Россияне ликвидировали пожар в Усть-Луге

Оккупанты почти 2 суток тушили пожар в порту "Усть-Луга". Технологический процесс на заводе "Новатэк" до сих пор остановлен.

Автор: Юлія Муріна