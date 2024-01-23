Комбинированная атака на Украину, десятки пострадавших и жертвы: хронология 699 дня войны
Россия продолжает террор гражданского населения Украины. Оккупанты нанесли комбинированный удар. К сожалению, есть жертвы и многие пострадавшие.
О новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте и международной арене, главных новостях 699 дня войны пишет 24 Канал.
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Глава Харьковской ОВА Олег Синеегубов рассказал, что количество жертв в результате утренней атаки по городу в очередной раз возросло. Под завалами дома чрезвычайники обнаружили тело 21-летней девушки. Тело погибшей деблокируют из-под завалов дома спасатели. Всего в результате утренних обстрелов Харькова 6 человек погибли, На заседании 23 января Кабинет Министров Украины поддержал указ Владимира Зеленского. Речь идет об освобождении от должности председателя Запорожской ОГА Юрия Малашко. Отныне этот пост занимает Иван Федоров. В Черном море постепенно утихает шторм, чем не могут не воспользоваться россияне. Противник наполнил свою корабельную группировку еще одним подводным ракетоносителем. В Воздушных силах сообщили, что агрессор запустил ракеты из Курской области на Юго-Запад. Спикер Командования Воздушных сил ВСУ рассказал, что речь идет сразу о трех угрозах. "Сначала было информирование в 13:15 об угрозе тактической авиации с Юга, затем располагаем информацией об угрозе применения баллистического вооружения на Севере и Востоке. Также взлетели самолеты Ту22м3 в районе Липецка. Есть угроза применения крылатых ракет Х-22", – отметил Юрий Игнат. В Умани местный житель на автобусной остановке ранил военного ножом. Инцидент произошел на фоне ссоры. Об этом журналистам рассказала спикер Черкасской областной прокуратуры. Богдана Кулик подчеркнула, что нападающему уже сообщили о подозрении. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с Востока и для северных областей. Во двор местного депутата в Закарпатской области неизвестные бросили гранату. На место вызова сразу прибыла полиция. Россия продолжает активную войну против Украины. Финансирование агрессии происходит, в частности, за счет государственных фондов. В течение 2023 года страна-агрессор израсходовала значительную часть ликвидной части Фонда национального благосостояния. Расходы составили 4 триллиона рублей из общей суммы 9 триллионов рублей, сообщают в росСМИ. Президент отметил, что идет спасательная операция после очередной российской атаки против наших городов и людей – сознательного террора против обычных жилых домов в Киеве, Харькове, Павлограде. Зеленский сообщил, что на сейчас в Киеве пострадали 22 человека. В Павлограде российский террор унес жизни одного человека. В Харькове из-за атаки террористов, по предварительным данным, погибли 5 человек, 51 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения. Из-под завалов спасены 27 человек. Российские телеграммы пишут, что вокруг Санкт-Петербурга устанавливают средства противовоздушной обороны. В частности, речь идет о зенитно-ракетных комплексах С-300. Советник по коммуникациям ГБР рассказала, что Роман Гринкевич не мог не знать, что он находится в розыске. Также отметила, что украинцы в течение недели звонили правоохранителям, чтобы передать данные о том, что видели человека, похожего на младшего Гринкевича. Впрочем, Татьяна Сапьян заверила, что нашли его именно следователи ГБР. В Силах обороны Юга сообщили, что в Черном море постепенно утихает шторм. Вражеская корабельная группировка пополнилась еще одним подводным ракетоносителем Общий залп "Калибров" – до 20 ракет. Уровень ракетной опасности очень высок! Сигналы воздушных тревог не игнорируем! Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров снова заговорил о переговорах с Украиной. По его словам, кремлевский диктатор не против переговоров, однако "на условиях, учитывающих национальные интересы России". Спасатели достали из-под завалов дома в Харькове живого мужчину. Он рассказал, что под развалинами дома также находится его невеста. Об этом сообщила корреспондент 24 Канала Анна Черненко. Начальник Следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что одного погибшего в результате ракетной атаки России разорвало на части в собственном доме. Спикер Командования Воздушных сил рассказал, что баллистикой – "Искандер-М" били не только по Киеву, но и по другим регионам. Аналогично С-300, С-400 по Харьковской области. Х-22 также били по разным регионам – это и Сумская, и Днепропетровская области. "Мы понимаем, что и Х-22, и С-300/С-400, и "Искандер-М" – это баллистика, которую может сбивать фактически Patriot", – заметил Юрий Игнат. Он отметил, что сбили 15 из 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55, которые враг запустил из Каспия, одну Х-59. "А те, что не сбили, они не все и долетели до своих целей по определенным причинам", – заявил спикер. ГУР информирует, что в результате успешных действий неизвестных киберволонтеров в России возник масштабный сбой в работе крупного интернет-провайдера "Акадо-телеком". В Северной операционной зоне мобильным огневым группам удалось уничтожить несколько крылатых ракет россиян. Интересно, что одна из них уничтожена пулеметом "Браунинг". Ракета оккупантов попала прямо в жилой дом в Харькове. Один подъезд – уничтоженный до основания. Спасатели продолжают искать людей. Местные сообщили, что под завалами могут находиться по меньшей мере пять человек. Взрыв, пожар, через несколько минут дом "сложился", мы едва успели выскочить. Половина квартир были заселены, видимо, есть люди, которые не успели выйти, Терехов отметил, что на 9 утра нет данных, какое количество людей может быть под завалами. На месте ракетных обстрелов работают спасатели. Был очень серьезный обвал. Полностью разрушен подъезд жилого дома. ГСЧСники сейчас работают и разбирают завалы, но эта работа осложняется тем, что мы пока не можем отключить газоснабжение. Есть пламя и очень сложно работать, В Варшаве отреагировали на массированную ракету атаку по Украине поднятием авиации. Жителей юго-восточной части Польши предупреждали о повышении уровня шума. Сергей Лысак рассказал, что в результате атаки россиян в одном из скверов Павлограда погибла женщина. Ей было 43 года. Олег Синегубов сообщил, что количество раненых в Харькове возросло до 42 человек. Среди них четверо детей в состоянии средней тяжести. К сожалению, три человека погибли. В Сумской ОВА сообщили, что в 07:05 оккупанты нанесли ракетный удар агрессором по объектам критической инфраструктуры города Шостка. На месте работают все необходимые службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Ночью агрессор нанес комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Всего зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника, большинство выпущенных ракет тех типов, которые атакуют по баллистической траектории: Наши бойцы сбили 21 вражескую ракету. Их сбивали Воздушные силы ВСУ вместе с ПВО Сил обороны, Так, уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55; 5 баллистических ракет "Искандер-М", управляемую авиационную ракету Х-59. Глава ОВА сообщил: Координатор Совета нацбезопасности Белого дома заявил, что мир наблюдает за решением США предоставить Украине помощь. Кирби заверил, что в случае, если США стремятся сохранить глобальное лидерство в этом вопросе, Конгресс должен немедленно принять дополнительную помощь Киеву. Он подчеркнул, если Конгресс не примет помощь Украине, это может иметь "катастрофические последствия". В результате обстрела поврежден спортивный комплекс "Локомотив". Один человек получил ранения. Сейчас на месте работают взрывотехники и ГСЧС. В КГВА констатировали, что Силами и средствами ПВО над Киевом было поражено почти два десятка воздушных целей. Число пострадавших в Харькове возросло до 38. Синегубов сообщил, что количество раненых возросло до 35 человек. Среди них двое детей 10 и 12 лет. Также отметил, что 5 человек находятся в тяжелом состоянии. Министр внутренних дел сообщил, что 5 человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали. Клименко подробнее рассказал о последствиях российской атаки: Очередная атака террористов, которая унесла жизнь и оставила сотни людей без жилья. Вот истинные намерения России: ежедневный гражданский террор, Глава Херсонской ОВА сообщил, что россияне сбросили управляемую авиационную бомбу на магазин. В результате попадания здание уничтожено до основания. К счастью, пострадавших среди местных жителей нет. Представитель Киевской городской военной администрации рассказал, что враг нанес комбинированный удар. Сначала Киев атаковали крылатые ракеты Х-101/Х-555, которые враг запустил с бортов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря, а затем враг, вероятно, атаковал баллистическими ракетами. Шаманов предположил, что это могли быть "Искандеры". Россия ударила по Павлограду в Днепропетровской области. Начальник ОВА сообщил, что есть погибший. Еще одному мужчине медики оказывают всю необходимую помощь. Глава областного совета рассказал, что накануне вечером и ночью против 23 января оккупанты попали по Никопольщине. В частности, направили туда два дрона-камикадзе и столько же раз обстреляли из артиллерии. Под удар попали райцентр и Мировская община. Кличко сообщил, что в жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили несдетонированную боевую часть ракету. Добавил, что идет эвакуация. Глава Харьковской ОВА рассказал, что в результате попадания по жилому дому двое погибших – женщины 56 и 40 лет. В медицинские учреждения госпитализировали 11 раненых, 2 женщины в тяжелом состоянии, По его данным, другие пострадавшие – в легком и среднем состояниях. В результате утренних обстрелов в Харькове полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей. Также в одной из частей Киевского района нет света, отчасти воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов. Начальник КГВА сообщил, что в результате ракетного удара в Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей. Мэр Киева добавил, что несколько вызовов экстренных служб есть также в Соломенском районе. Позже стало известно, что в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Госпитализирован пострадавший. Также в Соломенском районе произошло возгорание в нескольких квартирах жилого дома. По уточненной информации, в результате ракетного удара в Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей. Предварительно есть повреждения одного дома. Была серия ударов по городу и области. Есть четыре попадания в пригороде Харькова, сообщил начальник следственного управления полиции. Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала также одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей, Добавил, что одна из российских ракет попала в газопровод. Вспыхнул пожар. На местах работают все службы. Последствия удара по Харькову: смотрите видео Кроме того, враг обстрелял оздоровительный лагерь в Балаклее. Предварительно двумя ракетами С-300. Взрывы в Харькове прогремели около 07:14. Это подтвердили в полиции и горсовете. Во время тревоги в столице раздались взрывы. Работала ПВО. Враг, вероятно, совершил повторные пуски ракет из Каспийского региона. Андрей Садовый сообщил, что в направлении Львова, вероятно, летят ракеты. Ракета, вероятно, Х-59, в направлении Миргорода. Также зафиксирован взлет бортов Ту-22м3 с аэродрома "Шайковка" (Калужская область). Воздушные силы сообщили, что первая группа ракет в Сумской области в направлении Полтавской области. В Киеве и большинстве областей Украины воздушная тревога. Есть угроза ракетных обстрелов. В Харькове слышали серию взрывов. Враг бил по району жилищной и гражданской застройки. Вскоре местные власти сообщили о поврежденном доме. Информацию о пострадавших уточняют. Воздушные силы сообщили о полете нескольких вражеских бомбардировщиков Ту-95МС в районе Каспия. Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, как только закон о множественном гражданстве будет принят, россияне получить паспорт Украины не смогут. Что касается уклонистов, то им не стоит ожидать "лазейки", которая позволит покинуть страну. В Белом доме считают, что следующие месяцы будут иметь критическое значение для нашего государства. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности. Джон Кирби подчеркнул, что Конгресс должен скорее принять решение, касающееся финансовой поддержки Украины. Печерский суд города Киева 22 января избирал меру пресечения для Романа Гринкевича. В зале суда он отметил, что несколько дней назад из Киева уехал в Одессу по делам. Уверял, что якобы не знал об объявлении в розыск, потому что якобы не имел связи. Одна из причин – отсутствие у него телефона. Также отрицал попытку пересечения границы. 22 января Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей Игоря Коломойского до 2 марта 2024 года. Без изменений осталась сумма залога – 2,65 миллиарда гривен. Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис отметил, что наше государство – часть Европы. В Лондоне ясно понимают, что безопасность Великобритании связана с безопасностью в Украине. Оккупанты почти 2 суток тушили пожар в порту "Усть-Луга". Технологический процесс на заводе "Новатэк" до сих пор остановлен.
В Харькове снова выросло количество погибших
– сообщил он.
Кабмин согласовал мэра Мелитополя Ивана Федорова на должность главы Запорожской ОГА
Россия держала наготове 20 "Калибров" в Черном море
Оккупанты запустили ракеты из Курской области
Игнат объяснил, почему тревога распространилась на пол Украины
В Черкасской области мужчина ранил военного
В Киеве и ряде областей снова объявили тревогу
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Россия тратит деньги "на черный день", чтобы продолжать войну против Украины
Зеленский отреагировал на российские обстрелы
Вокруг Петербурга устанавливают ПВО
Украинцы в течение недели сообщали о вероятном пребывании Гринкевича
Нет квартиры – остался только унитаз
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– подчеркнули военные.
Лавров снова заговорил о переговорах с Украиной
Из-под завалов в Харькове вытащили живого мужчину
Человека просто разорвало, – полиция об обстреле Харькова
Почему ВСУ сбили 21 ракету из 41 запущенной
В Москве "сломался" провайдер госструктур России
Эта компания обеспечивает услугами ряд государственных структур, в том числе администрацию Путина.
На Севере ракету уничтожили из пулемета
За несколько минут "сложился" подъезд
– рассказал Юрий, пострадавший.
Разбор завалов в Харькове усложнен
– подчеркнул городской голова.
Польша поднимала авиацию, когда россияне били ракетами по Украине
В результате обстрела Павлограда погибла женщина
Число раненых в Харькове снова возросло
Россия атаковала объекты критической инфраструктуры в Шостке
Сколько ракет сбили сегодня: данные Воздушных сил
– рассказал Главнокомандующий ВСУ.
Россияне продолжают террор Донбасса
Если Конгресс США не примет помощь Украине, это может иметь "катастрофические последствия".
В Киеве поврежден спортивный комплекс Укрзализныци
Над Киевом поражено почти два десятка воздушных целей
Число раненых в Харькове резко возросло
Пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали, – Клименко
– подчеркнул Клименко.
Оккупанты ударили по Бериславу из авиации
По Киеву нанесли комбинированный удар
Оккупанты атаковали Павлоград ракетами: есть жертва
В Киеве в квартире нашли несдетонированную часть ракеты
В Харькове есть жертвы и много раненых
– заявил Синегубов.
В Харькове полностью разрушен подъезд многоэтажки
Силы обороны ликвидировали еще около 1000 оккупантов
В Киеве под ударом оказались автомобили и дома: есть раненые
Кроме того, в Печерском районе зафиксировано попадание в нежилое здание.
В Харьковской области после атаки горит газопровод, раненые дети
– подчеркнул Сергей Болвинов.
Второй раз за сутки: в Харькове снова взрывы
В Киеве раздались взрывы
Какая ситуация на фронте: утренняя сводка Генштаба
Взлетели Ту-22м3
Россияне запустили ракеты
В Украине объявили тревогу
Оккупанты ударили по жилой застройке Харькова
Взлет нескольких бомбардировщиков Ту-95МС
Смогут ли уклонять уехать за границу, получив паспорт другой страны
В Белом доме сделали важное заявление
Гринкевич объяснил, почему после объявления в розыск уехал в Одессу
Коломойскому продлили содержание под стражей
В Британии объяснили, почему для них важна Украина
Россияне ликвидировали пожар в Усть-Луге
Глава Харьковской ОВА Олег Синеегубов рассказал, что количество жертв в результате утренней атаки по городу в очередной раз возросло. Под завалами дома чрезвычайники обнаружили тело 21-летней девушки.
Тело погибшей деблокируют из-под завалов дома спасатели. Всего в результате утренних обстрелов Харькова 6 человек погибли,
На заседании 23 января Кабинет Министров Украины поддержал указ Владимира Зеленского. Речь идет об освобождении от должности председателя Запорожской ОГА Юрия Малашко. Отныне этот пост занимает Иван Федоров.
В Черном море постепенно утихает шторм, чем не могут не воспользоваться россияне. Противник наполнил свою корабельную группировку еще одним подводным ракетоносителем.
В Воздушных силах сообщили, что агрессор запустил ракеты из Курской области на Юго-Запад.
Спикер Командования Воздушных сил ВСУ рассказал, что речь идет сразу о трех угрозах.
"Сначала было информирование в 13:15 об угрозе тактической авиации с Юга, затем располагаем информацией об угрозе применения баллистического вооружения на Севере и Востоке. Также взлетели самолеты Ту22м3 в районе Липецка. Есть угроза применения крылатых ракет Х-22", – отметил Юрий Игнат.
В Умани местный житель на автобусной остановке ранил военного ножом. Инцидент произошел на фоне ссоры.
Об этом журналистам рассказала спикер Черкасской областной прокуратуры. Богдана Кулик подчеркнула, что нападающему уже сообщили о подозрении.
Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с Востока и для северных областей.
Во двор местного депутата в Закарпатской области неизвестные бросили гранату. На место вызова сразу прибыла полиция.
Россия продолжает активную войну против Украины. Финансирование агрессии происходит, в частности, за счет государственных фондов.
В течение 2023 года страна-агрессор израсходовала значительную часть ликвидной части Фонда национального благосостояния. Расходы составили 4 триллиона рублей из общей суммы 9 триллионов рублей, сообщают в росСМИ.
Президент отметил, что идет спасательная операция после очередной российской атаки против наших городов и людей – сознательного террора против обычных жилых домов в Киеве, Харькове, Павлограде.
Зеленский сообщил, что на сейчас в Киеве пострадали 22 человека. В Павлограде российский террор унес жизни одного человека.
В Харькове из-за атаки террористов, по предварительным данным, погибли 5 человек, 51 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения. Из-под завалов спасены 27 человек.
Российские телеграммы пишут, что вокруг Санкт-Петербурга устанавливают средства противовоздушной обороны. В частности, речь идет о зенитно-ракетных комплексах С-300.
Советник по коммуникациям ГБР рассказала, что Роман Гринкевич не мог не знать, что он находится в розыске.
Также отметила, что украинцы в течение недели звонили правоохранителям, чтобы передать данные о том, что видели человека, похожего на младшего Гринкевича. Впрочем, Татьяна Сапьян заверила, что нашли его именно следователи ГБР.
В Силах обороны Юга сообщили, что в Черном море постепенно утихает шторм. Вражеская корабельная группировка пополнилась еще одним подводным ракетоносителем Общий залп "Калибров" – до 20 ракет.
Уровень ракетной опасности очень высок! Сигналы воздушных тревог не игнорируем!
Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров снова заговорил о переговорах с Украиной. По его словам, кремлевский диктатор не против переговоров, однако "на условиях, учитывающих национальные интересы России".
Спасатели достали из-под завалов дома в Харькове живого мужчину. Он рассказал, что под развалинами дома также находится его невеста. Об этом сообщила корреспондент 24 Канала Анна Черненко.
Начальник Следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что одного погибшего в результате ракетной атаки России разорвало на части в собственном доме.
Спикер Командования Воздушных сил рассказал, что баллистикой – "Искандер-М" били не только по Киеву, но и по другим регионам. Аналогично С-300, С-400 по Харьковской области. Х-22 также били по разным регионам – это и Сумская, и Днепропетровская области.
"Мы понимаем, что и Х-22, и С-300/С-400, и "Искандер-М" – это баллистика, которую может сбивать фактически Patriot", – заметил Юрий Игнат.
Он отметил, что сбили 15 из 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55, которые враг запустил из Каспия, одну Х-59.
"А те, что не сбили, они не все и долетели до своих целей по определенным причинам", – заявил спикер.
ГУР информирует, что в результате успешных действий неизвестных киберволонтеров в России возник масштабный сбой в работе крупного интернет-провайдера "Акадо-телеком".
В Северной операционной зоне мобильным огневым группам удалось уничтожить несколько крылатых ракет россиян. Интересно, что одна из них уничтожена пулеметом "Браунинг".
Ракета оккупантов попала прямо в жилой дом в Харькове. Один подъезд – уничтоженный до основания. Спасатели продолжают искать людей. Местные сообщили, что под завалами могут находиться по меньшей мере пять человек.
Взрыв, пожар, через несколько минут дом "сложился", мы едва успели выскочить. Половина квартир были заселены, видимо, есть люди, которые не успели выйти,
Терехов отметил, что на 9 утра нет данных, какое количество людей может быть под завалами. На месте ракетных обстрелов работают спасатели. Был очень серьезный обвал. Полностью разрушен подъезд жилого дома.
ГСЧСники сейчас работают и разбирают завалы, но эта работа осложняется тем, что мы пока не можем отключить газоснабжение. Есть пламя и очень сложно работать,
В Варшаве отреагировали на массированную ракету атаку по Украине поднятием авиации. Жителей юго-восточной части Польши предупреждали о повышении уровня шума.
Сергей Лысак рассказал, что в результате атаки россиян в одном из скверов Павлограда погибла женщина. Ей было 43 года.
Олег Синегубов сообщил, что количество раненых в Харькове возросло до 42 человек. Среди них четверо детей в состоянии средней тяжести.
К сожалению, три человека погибли.
В Сумской ОВА сообщили, что в 07:05 оккупанты нанесли ракетный удар агрессором по объектам критической инфраструктуры города Шостка.
На месте работают все необходимые службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Ночью агрессор нанес комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.
Всего зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника, большинство выпущенных ракет тех типов, которые атакуют по баллистической траектории:
Наши бойцы сбили 21 вражескую ракету. Их сбивали Воздушные силы ВСУ вместе с ПВО Сил обороны,
Так, уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55; 5 баллистических ракет "Искандер-М", управляемую авиационную ракету Х-59.
Глава ОВА сообщил:
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома заявил, что мир наблюдает за решением США предоставить Украине помощь. Кирби заверил, что в случае, если США стремятся сохранить глобальное лидерство в этом вопросе, Конгресс должен немедленно принять дополнительную помощь Киеву.
Он подчеркнул, если Конгресс не примет помощь Украине, это может иметь "катастрофические последствия".
В результате обстрела поврежден спортивный комплекс "Локомотив". Один человек получил ранения. Сейчас на месте работают взрывотехники и ГСЧС.
В КГВА констатировали, что Силами и средствами ПВО над Киевом было поражено почти два десятка воздушных целей.
Число пострадавших в Харькове возросло до 38.
Синегубов сообщил, что количество раненых возросло до 35 человек. Среди них двое детей 10 и 12 лет. Также отметил, что 5 человек находятся в тяжелом состоянии.
Министр внутренних дел сообщил, что 5 человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали. Клименко подробнее рассказал о последствиях российской атаки:
Очередная атака террористов, которая унесла жизнь и оставила сотни людей без жилья. Вот истинные намерения России: ежедневный гражданский террор,
Глава Херсонской ОВА сообщил, что россияне сбросили управляемую авиационную бомбу на магазин.
В результате попадания здание уничтожено до основания. К счастью, пострадавших среди местных жителей нет.
Представитель Киевской городской военной администрации рассказал, что враг нанес комбинированный удар.
Сначала Киев атаковали крылатые ракеты Х-101/Х-555, которые враг запустил с бортов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря, а затем враг, вероятно, атаковал баллистическими ракетами. Шаманов предположил, что это могли быть "Искандеры".
Россия ударила по Павлограду в Днепропетровской области. Начальник ОВА сообщил, что есть погибший. Еще одному мужчине медики оказывают всю необходимую помощь.
Глава областного совета рассказал, что накануне вечером и ночью против 23 января оккупанты попали по Никопольщине. В частности, направили туда два дрона-камикадзе и столько же раз обстреляли из артиллерии. Под удар попали райцентр и Мировская община.
Кличко сообщил, что в жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили несдетонированную боевую часть ракету. Добавил, что идет эвакуация.
Глава Харьковской ОВА рассказал, что в результате попадания по жилому дому двое погибших – женщины 56 и 40 лет.
В медицинские учреждения госпитализировали 11 раненых, 2 женщины в тяжелом состоянии,
По его данным, другие пострадавшие – в легком и среднем состояниях.
В результате утренних обстрелов в Харькове полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей.
Также в одной из частей Киевского района нет света, отчасти воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов.
Начальник КГВА сообщил, что в результате ракетного удара в Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей.
Мэр Киева добавил, что несколько вызовов экстренных служб есть также в Соломенском районе. Позже стало известно, что в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Госпитализирован пострадавший.
Также в Соломенском районе произошло возгорание в нескольких квартирах жилого дома.
По уточненной информации, в результате ракетного удара в Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей.
Предварительно есть повреждения одного дома.
Была серия ударов по городу и области. Есть четыре попадания в пригороде Харькова, сообщил начальник следственного управления полиции.
Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала также одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей,
Добавил, что одна из российских ракет попала в газопровод. Вспыхнул пожар. На местах работают все службы.
Последствия удара по Харькову: смотрите видео
Кроме того, враг обстрелял оздоровительный лагерь в Балаклее. Предварительно двумя ракетами С-300.
Взрывы в Харькове прогремели около 07:14. Это подтвердили в полиции и горсовете.
Во время тревоги в столице раздались взрывы. Работала ПВО.
Враг, вероятно, совершил повторные пуски ракет из Каспийского региона.
Андрей Садовый сообщил, что в направлении Львова, вероятно, летят ракеты.
Ракета, вероятно, Х-59, в направлении Миргорода. Также зафиксирован взлет бортов Ту-22м3 с аэродрома "Шайковка" (Калужская область).
Воздушные силы сообщили, что первая группа ракет в Сумской области в направлении Полтавской области.
В Киеве и большинстве областей Украины воздушная тревога. Есть угроза ракетных обстрелов.
В Харькове слышали серию взрывов. Враг бил по району жилищной и гражданской застройки. Вскоре местные власти сообщили о поврежденном доме. Информацию о пострадавших уточняют.
Воздушные силы сообщили о полете нескольких вражеских бомбардировщиков Ту-95МС в районе Каспия.
Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, как только закон о множественном гражданстве будет принят, россияне получить паспорт Украины не смогут. Что касается уклонистов, то им не стоит ожидать "лазейки", которая позволит покинуть страну.
В Белом доме считают, что следующие месяцы будут иметь критическое значение для нашего государства. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности. Джон Кирби подчеркнул, что Конгресс должен скорее принять решение, касающееся финансовой поддержки Украины.
Печерский суд города Киева 22 января избирал меру пресечения для Романа Гринкевича. В зале суда он отметил, что несколько дней назад из Киева уехал в Одессу по делам.
Уверял, что якобы не знал об объявлении в розыск, потому что якобы не имел связи. Одна из причин – отсутствие у него телефона. Также отрицал попытку пересечения границы.
22 января Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей Игоря Коломойского до 2 марта 2024 года. Без изменений осталась сумма залога – 2,65 миллиарда гривен.
Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис отметил, что наше государство – часть Европы. В Лондоне ясно понимают, что безопасность Великобритании связана с безопасностью в Украине.
Оккупанты почти 2 суток тушили пожар в порту "Усть-Луга". Технологический процесс на заводе "Новатэк" до сих пор остановлен.