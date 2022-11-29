Как ВСУ "залистывают" оккупантов: мощное видео

Наши защитники кроме героического противостояния противнику проводят еще и информационную кампанию для российских захватчиков. ВСУ обстреливают позиции врага агитационными листовками.

В понедельник, 28 ноября, на отрезке фронта вблизи Торецка и Горловки украинские бойцы провели познавательную акцию для оккупантов. Воины организовали "залистывание" позиций противника агитационными листовками, сообщает 24 канал.

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О чем идет речь в открытках

"Агитки" от ВСУ содержат призывы к противнику, чтобы он критически оценил ситуацию и сдался в плен. Кроме того, листовки разъясняются правам военнопленных.

Лучшее решение для российских наемников – пересидеть войну в плену и выжить, ведь ВСУ хотят предотвратить пролитие крови.

Украинские защитники "залистывают" оккупантов: смотрите видео

Для отправки открыток украинские воины использовали специальные агитационные снаряды в РСЗО БМ-21 "Град".

Успехи ВСУ на фронте: что известно

27 ноября ВСУ нанесли огневые удары в Запорожье и Луганщине. Украинские воины ликвидировали немало российских захватчиков. Потери противника составили до 470 человек ранеными.

Украинские пограничники ликвидировали позицию российских захватчиков. Государственная пограничная служба Украины показала кадры, которые в очередной раз показали, что скоро от оккупантов не останется и живого следа.

В Луганской области российские оккупанты потеряли несколько десятков единиц личного состава. ВСУ ударили по одному из подразделений российских солдат в Сватово.

Оккупанты продолжают бесславно умирать в Украине. За прошедшую неделю вражеская группировка россиян в Луганской области потеряла до 70% личного состава благодаря украинской армии.

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