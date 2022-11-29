У понеділок, 28 листопада, на відрізку фронту поблизу Торецька та Горлівки українські бійці провели пізнавальну акцію для окупантів. Воїни організували "залистування" позицій противника агітаційними листівками, інформує 24 канал.

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Про що йдеться в листівках

"Агітки" від ЗСУ містять заклики до противника, аби він критично оцінив ситуацію і здався в полон. Крім того, листівки роз'яснюють права військовополонених.

Найкраще рішення для російських найманців – пересидіти війну у полоні та вижити, адже ЗСУ хочуть запобігти пролиттю крові.

Українські захисники "залистовують" окупантів: дивіться відео

Для відправлення листівок українські воїни використовували спеціальні агітаційні снаряди до РСЗВ БМ-21 "Град".

Успіхи ЗСУ на фронті: що відомо

27 листопада ЗСУ завдали вогневих ударів на Запоріжжі та Луганщині. Українські воїни ліквідували чимало російських загарбників. Втрати противника склали до 470 осіб пораненими.

Українські прикордонники ліквідували позицію російських загарбників. Державна прикордонна служба України показала кадри, які вкотре засвідчили, що скоро від окупантів не залишиться і живого сліду.

На Луганщині російські окупанти втратили декілька десятків одиниць особового складу. ЗСУ вдарили по одному з підрозділів російських солдатів у Сватовому.

Окупанти продовжують безславно помирати в Україні. За минулий тиждень вороже угрупування росіян на Луганщині втратило до 70% особового складу завдяки українській армії.

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