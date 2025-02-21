Не спасет даже Patriot: Запад допустил огромную ошибку в подходе к обороне, – СМИ

Война в Украине показала западным государствам, что борьба в больших и длительных конфликтах требует не только дорогого оружия по типу Patriot. Больше нужно более дешевое оружие, но в большем количестве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Business Insider.

К теме В Европе и Украине практически исчерпаны запасы оружия на складах, – гендиректор Rheinmetall

Что Запад упустил в своей оборонной стратегии

В издании отметили, что Запад давно отдает предпочтение разработке и размещению дорогого и высокотехнологичного оружия. Но, чтобы противостоять соперникам, таким как Россия или Китай, западным государствам также нужно дешевое одноразовое оружие, которое они могут быстро создать в большом количестве.

Габриелюс Ландсбергис, который до конца прошлого года был министром иностранных дел Литвы, сказал журналистам, что в то время, как Запад сосредоточился на новом оружии, производство которого является дорогим и занимает много времени, россияне "производят что-то дешевое, что можно без страха тратить, что является быстрым".

Мы не были к этому готовы. Мы готовились к другому виду войны с высокой точностью, высокими технологиями, очень хорошим прицеливанием, но также очень дорогим,

– сказал бывший глава литовского МИДа.

Пол Йонсон, министр обороны Швеции, сказал изданию, что проблемы в обороне США и Европы заключается в десятилетиях недостаточных инвестиций в оружие.

"Недостаточное финансирование и большой спрос часто приводит к неэффективной нагрузке на оборонную промышленность и росту расходов. Со временем промышленные мощности истощаются, что вызывает отставание и дефицит", – сказал Йонсон.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также заявлял в прошлом месяце, что сейчас "важна скорость, а не совершенство". Однако, конечно, в определенном сбалансированном сочетании.

Троэльс Лунд Поульсен, министр обороны Дании, сказал изданию, что Западу нужно гораздо большее количество недорогого оружия, чтобы противостоять угрозам, которые представляют Россия и Китай. По его словам, это "один из уроков" войны в Украине, которая может производить экономически эффективное оружие и даже достичь возможностей, сравнимых с дорогими западными системами.

Эксперты по войне предупреждают, что США могут быстро исчерпать свои запасы необходимого оружия в случае возможной войны. Поэтому сейчас Америка исследует, как создать массу с помощью более дешевых беспилотников.

Вторжение России в Украину может многому научить западные страны, которые десятилетиями боролись с террористами и повстанцами, о том, как это – вести современную войну великих держав.

Наблюдая за Украиной, западные военные меняют некоторые из своих приоритетов, возрождая старые тактики, уделяя больший акцент окопной войне, и глядя на ценность недорогих систем, таких как беспилотники, чтобы усилить свои вооруженные силы для будущих боев,

– говорится в материале.

В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что вопрос производства в Европе необходимо срочно решить, сказав западным лидерам, что Украина способна производить оружие "быстрее и дешевле", чем где-либо в Европе, даже несмотря на то, что она находится в состоянии войны.