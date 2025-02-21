Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Business Insider.

До теми В Європі та Україні практично вичерпано запаси зброї на складах, – гендиректор Rheinmetall

Що Захід проґавив у своїй оборонній стратегії

У виданні зазначили, що Захід давно віддає перевагу розробленню та розміщенню дорогої та високотехнологічної зброї. Але, щоб протистояти суперникам, таким як Росія чи Китай, західним державам також потрібна дешева одноразова зброя, яку вони можуть швидко створити у великій кількості.

Габріелюс Ландсберґіс, який до кінця минулого року був міністром закордонних справ Литви, сказав журналістам, що в той час, як Захід зосередився на новій зброї, виробництво якої є дорогим і займає багато часу, росіяни "продукують щось дешеве, що можна без страху витрачати, що є швидким".

Ми не були до цього готові. Ми готувалися до іншого виду війни з високою точністю, високими технологіями, дуже хорошим прицілюванням, але також дуже дорогим,

– сказав колишній глава литовського МЗС.

Пол Йонсон, міністр оборони Швеції, сказав виданню, що проблеми в обороні США та Європи полягає в десятиліттях недостатніх інвестицій у зброю.

"Недостатнє фінансування і великий попит часто призводить до неефективного навантаження на оборонну промисловість і зростання витрат. З часом промислові потужності виснажуються, що спричиняє відставання та дефіцит", – сказав Йонсон.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також заявляв минулого місяця, що наразі "важлива швидкість, а не досконалість". Однак, звичайно, у певному збалансованому поєднанні.

Троельс Лунд Поульсен, міністр оборони Данії, сказав виданню, що Заходу потрібна набагато більша кількість недорогої зброї, щоб протистояти загрозам, які представляють Росія та Китай. За його словами, це "один з уроків" війни в України, яка може виробляти економічно ефективну зброю і навіть досягти можливостей, порівнянних з дорогими західними системами.

Експерти з війни попереджають, що США можуть швидко вичерпати свої запаси необхідної зброї у разі можливої війни. Тому наразі Америка досліджує, як створити масу за допомогою дешевших безпілотників.

Вторгнення Росії в Україну може багато чому навчити західні країни, які десятиліттями боролися з терористами та повстанцями, про те, як це – вести сучасну війну великих держав.

Спостерігаючи за Україною, західні військові змінюють деякі зі своїх пріоритетів, відроджуючи старі тактики, приділяючи більший акцент окопній війні, і дивлячись на цінність недорогих систем, таких як безпілотники, щоб посилити свої збройні сили для майбутніх боїв,

– мовиться у матеріалі.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен попередила, що питання виробництва в Європі необхідно терміново розв'язати, сказавши західним лідерам, що Україна здатна виробляти зброю "швидше та дешевше", ніж будь-де в Європі, навіть попри те, що вона перебуває у стані війни.