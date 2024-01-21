Глобальная война перерастет в ядерную: Запад должен понять, что в Украине защищает себя

Если США и страны НАТО не хотят сами воевать, они должны снять со своего дежурства большую часть вооружения. В частности, средства ПВО. Это нужно перебросить в Украину, где решается основная стратегическая проблема – защита всего мира и демократии, а также – украинского государства.

Об этом 24 Каналу заявил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что так союзники разрешат комплексную проблему. Он добавил, что украинцы этот вопрос решают на поле боя.

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"И Patriot есть количество, и SAMP/T французских соответственно есть десятки. И IRIS-T несколько десятков", – сказал Маломуж.

Чтобы обслуживать системы, должна быть разработана логистика – модель обеспечения управления и финансирования.

Вопрос мы задали по-другому, что "вы защищаете себя прежде всего". Если проиграет Украина – разворачивается глобальное противостояние. Оно не закончится простой войной,

– сказал генерал армии.

Глобальная война заканчивается ядерной. И тогда, мол, не спасутся ни американцы, ни китайцы, ни европейцы. Помощь союзников будет обеспечением их безопасности и недопущением глобальных боевых действий. Здесь говорится не только о средствах ПВО, но и о другом оружии – самолетах, БТРах, БМП и танках.

"Вот тот приток, который даст перспективу победы на фронте в 2024-м году. Эти средства могут быть, но это огромная работа с каждым правительством должна быть", – подчеркнул бывший руководитель Службы внешней разведки.

С каждым правительством и лидерами нужно нарабатывать то, что они предоставят Украине в пределах своих интересов, глобальной безопасности и интересов украинского государства.

"Это – искусство ведения переговоров, аргументов", – отметил Николай Маломуж.

Поддержка Украины важна